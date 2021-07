Disputadas doce regatas, el barco de las compatriotas llegó 6º, 9º, 13º, 18º (descarte), 17º, 8º, 6º, 1º, 8º, 1º, 7º y 12º. Las bonaerenses quedaron perfiladas para cumplir ese objetivo luego de adjudicarse la victoria en la décima carrera que comenzó con retraso de más de una hora debido a la falta de viento en la playa de Kamakura.

Travascio y Branz compiten juntas desde 2013 y fueron medallistas panamericanas en Lima 2019 (bronce), ya garantizaron su progreso en relación a los anteriores Juegos Río de Janeiro 2016, en los que se clasificaron decimoterceras.

Lange-Carranza Saroli, complicados pero con ilusión

Los campeones olímpicos argentinos Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli resignaron dos posiciones en la clase Nacra 17, disputadas tres regatas. Cumplieron así su peor actuación desde el inicio de las pruebas al quedar 14tos. en la octava y 10ma. en la novena regata, tras el 6to. puesto en la apertura de una jornada con demoras en la programación por la escasez de viento.

"A Ceci se le quedó dura la espalda y no se podía mover en el barco. Fue muy difícil, es un barco muy exigente, no podía llegar a los cabos y no teníamos velocidad. No se puede navegar así", reveló Lange a TyC Sports. "Vamos a ver, ojalá que la puedan infiltrar. No sé lo que tiene. Quiero agradecerle el esfuerzo que hizo, lo dejó todo y estoy muy orgulloso", agregó.

"Tenemos la ilusión de llegar a una medalla. Quedan muchas regatas y esto no se termina acá, no vamos a bajar los brazos", sostuvo el veterano navegante, de 59 años.

Lange-Carranza-02.jpg Santiago Lange y Cecilia Carranza Saroli resignaron dos posiciones en la clase Nacra 17.

Se retrasó Olezza

El bonaerense Facundo Olezza firmó este sábado sus dos peores regatas y retrocedió dos posiciones en la clasificación general de la clase Finn. Por primera vez desde el inicio de la competencia, el representante del Club Veleros Barlovento no pudo ingresar entre los diez primeros y quedó 16to. en la séptima carrera -descartada- y 15to. en la octava.

Las últimas dos regatas regulares se correrán este domingo (desde las 3.05) y el martes (desde las 2.33) la decisiva medal race (doble puntuación), con los diez mejores clasificados, para determinar las tres medallas y los diplomas del cuarto al octavo puesto.