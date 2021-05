La ayuda de Riquelme al ex Boca que marcó uno de los goles más gritados por los hinchas

Claudio Benetti jugó en Boca durante el año 1992 y 1994. En el Apertura 92 marcó uno de los goles más gritados por toda una generación de hinchas Xeneizes: el empate ante San Martín de Tucumán que coronó el título después de 11 años de espera.

"Lo llamé a Román, le dejé un mensaje para pedirle trabajo, y a la semana me llamó el 'Chelo' Delgado y al poco tiempo me citaron para comenzar a trabajar. Volver a trabajar a Boca me devolvió las ganas de vivir", reveló en el programa Súper Mitre Deportivo.

"Le dije que yo me había criado ahí y si me podían dar una mano. Lo que dijiste vos de lustrar botines, limpiar baños... no tenía ningún inconveniente en hacerlo. Lo único que me interesaba era trabajar, no quería otra cosa. El apellido acá no va más, no pedí otra cosa. Así fue", sentenció el cordobés.

Hoy Benetti se encuentra dirigiendo a los chicos en la categoría 09 (pre-Novena). "Volví al club y tuve una mezcla de sensaciones porque no sabía cómo entrar. Sentí emoción y asombro por el gran predio de Boca. A los pibes no les falta nada", contó Claudio.

image.png Riquelme y Barijho

Con Juan Román Riquelme a la cabeza del Consejo de Fútbol los ex jugadores de Boca encontraron donde aportar todo su conocimiento. El Patrón Bermúdez, Raúl Cascini y El Chelo Delgado lo acompañan. Sebastián Battaglia y Juan Krupoviesa llevaror a la Reserva a una final. Hugo Ibarra, Chicho Serna, Blas Armando Giunta, Diego Soñora, Roberto Tito Pompei, Claudio Morel Rodríguez, Walter Pico, Matías Donnet, El Chipi Barijho, Martín Andrizzi, Pablo Ledesma y Robero Passucci trabajan día a día para formar a los jóvenes que en futuro defenderán los colores como hicieron ellos.