El mensaje de Alpine para Franco Colapinto tras no poder correr en el GP de Gran Bretaña

"Contigo en cada paso del camino", fue el mensaje publicado por Alpine, en medio de las versiones de que podría ser reemplazado por Bottas para la segunda mitad de la temporada. Una fuerte banca entre tantos rumores desde Inglaterra sobre una posible nueva modificación en la dupla de pilotos.

El posteo se dio este lunes, un día después de la carrera en el mítico circuito inglés, donde Pierre Gasly volvió a los puntos al finalizar en el sexto puesto. El equipo con base en Enstone realizó un posteo dedicado al oriundo de Pilar, quien no ocultó su frustración por lo acontecido al ni siquiera poder salir de boxes.

"No se qué pasó, la verdad no tengo ni idea, no podía salir del box. Todavía están investigando", expresó Colapinto. En la misma línea, asumió que la temporada sigue y que los desperfectos deberían llegar a su fin bajando un fuerte mensaje interno: "A trabajar para que la próxima no vuelva a suceder y enfocarse en lo que viene. Hago lo mejor".

"Estoy triste y frustrado por haber terminado así el fin de semana que había arrancado bien con respecto a Pierre, y estoy un poco triste por cómo terminó. Era una buena carrera viendo todo lo que pasó: la lluvia, los cambios de gomas y todas las cosas climáticas que volvieron cambiante a la carrera”, concluyó.