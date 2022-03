De muy buen humor, bromeando y con la tranquilidad de saber que los dos partidos que quedan por Eliminatorias servirán para sumar minutos y ajustar el funcionamiento del equipo se vio a Lionel Scaloni.

Esta mañana el entrenador de la Selección Argentina brindó una conferencia de prensa en el predio de la AFA en Ezeiza en la que no dejó tema por tocar: Lionel Messi, Paulo Dybala, jugar ante José Pekerman, el partido con Italia y más.

Lionel Messi en la Selección

"Messi está cómodo, está bien. Logramos que el grupo asimile quién es él y que sienta que es uno más. Desde hace tiempo que lo sabemos. Lo que debería ser normal siempre, empezó a serlo hace un año y poco".

Lionel Messi en el PSG

"Yo fui a verlo contra Real Madrid y para mí jugó bien y dominó el partido, pero se terminó quedando afuera de la Champions de manera inesperada porque no estaba jugando mal, pero en el Bernabéu a veces basta una cosa para que cambie el partido. A un equipo de grandes expectativas ahora se le pide más. Yo creo que la situación no lo afecta, lo veo bien, cada vez que viene lo demuestra. Mañana tiene la oportunidad de jugar en su país, con su gente, seguramente el último partido que podamos jugar acá, y pueda despedirse de la mejor manera de Argentina y esperando que el futuro sea todavía mejor".

Paulo Dybala

"Hablé con Dybala porque estaba en proceso de recuperación antes y después de la prelista. Nosotros técnicamente no lo discutimos, para nada, necesitamos que esté bien y en su plenitud de condiciones cuando venga. No le hacemos un favor si lo convocamos sin que tenga ritmo. Él lo sabe muy bien y lo entiende. Falta para el Mundial".

Lautaro Martínez

"La estadística lógicamente es Lautaro Martínez porque ha sido siempre el 9 nuestro, es normal que sea el goleador del equipo y que el segundo sea el otro delantero, lo veo normal. El equipo está bien en cuanto a goles, no está mal en estadísticas. Y en cuanto a su reemplazante no tenemos problemas porque sabemos que tenemos diferentes opciones".

José Pekerman

"Sabiendo lo que José representó para muchos de nosotros es raro enfrentarlo. Tantos años después nosotros tratamos de hacerlo mismo que nos inculcó. Estaremos eternamente agradecidos".

Lionel-Scaloni-02.jpg El DT Lionel Scaloni resaltó el rol que los jugadores le dieron a Lio Messi en la Selección. Foto: AFA

¿Kun Agüero en el Mundial?

"Está más que claro que es bien recibido acá. Estuve hablando con él y es importantísimo que sepamos el rol que puede ocupar para que no venga a estar por estar, porque tampoco le va a hacer bien a él. Quedó claro qué pretendo de él, lo hablamos y me gustaría que esté con nosotros".

"Me gustaría que esté alrededor de sus compañeros, que nos traslade cualquier problema, cualquier cosa que pueda suceder en un Mundial. Cosas típicas que puede hacer una persona allegada a los jugadores. Después, como imagen está claro que no creo que haya mejor imagen que la de Sergio para representar al fútbol argentino".

La Finalissima con Italia

"Para nosotros es una buena prueba jugar contra Italia. Aparte creo que es de las mejores selecciones, que se juega una parada difícil intentando ir al Mundial, aún así creo que es de las mejores del mundo y es importantísimo para nosotros, no para valorar dónde estamos parados, sino para competir. Enfrentar a una selección con un estilo de juego diferente es estimulante. La cabeza está en estos dos partidos pero ya estamos analizando cómo juegan".

Los amistosos

"Las fechas en el fútbol europeo van a ir terminando entre el 15 y el 22 (de mayo), y el partido con Italia es el 1° (de junio). Nuestra idea es que, apenas vayan terminando nos podamos reunir para tener siete u ocho días de entrenamiento y después, a partir de ese partido, ver con qué otro rival podemos jugar. Los chicos vienen de una temporada larguísima y no es cuestión de tenerlos 25 días concentrados para que pierdan 15 días de vacaciones. Hay que jugar un poco con eso, con las ganas de que entrenemos, pero tampoco tenerlos concentrados y robarles vacaciones, que a futuro nos puede pasar factura".

El sorteo del Mundial

"Ponerme ya el traje se me complica, me gusta estar cómodo. Pase lo que pase va a ser difícil, no me pongo a hacer cuentas. Hay un programa que apretás y va cambiando continuamente y va simulando. Depende lo que va tocando te agarrás la cabeza o no. Pase lo que pase, cuando termine el sorteo tenemos que decir que es difícil porque es imposible que sea bueno. Hay que jugar con todos, hacerlo de la mejor manera. Un Mundial es una ocasión única y es tan impredecible que no se sabe lo que puede pasar".

"En el Mundial, te puede tocar Alemania. Si no son ellos, será Holanda y si no otro seleccionado. Sólo un equipo de 32 es campeón, por lo tanto no ganar un Mundial no es la muerte de nadie".