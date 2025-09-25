La formación de Los Pumas para visitar a Sudáfrica por el Rugby Championship

En la primera línea, Mayco Vivas, Julián Montoya y Joel Sclavi integrarán el pack inicial y buscarán aportar solidez y experiencia en la disputa frente al conjunto sudafricano con mucho poderío en el scrum. La segunda línea estará conformada por Franco Molina y Lucas Paulos que reemplazará a Pedro Rubiolo, mientras que Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo ocuparán las posiciones en la tercera línea.

La conducción del equipo recaerá nuevamente en Gonzalo García como medio scrum y Santiago Carreras en la posición de apertura. Ambos tendrán a su cargo la organización de las jugadas y la distribución del juego albiceleste para el cruce frente a una de las defensas más sólidas del mundo.

image

En el centro de la cancha, Santiago Chocobares y Lucio Cinti mantendrán la titularidad. En el fondo, el dinamismo de Mateo Carreras, la presencia de Rodrigo Isgró y la capacidad polifuncional de Juan Cruz Mallía completarán la alineación inicial.

La cita entre Argentina y Sudáfrica representa una de las pruebas más difíciles para los dirigidos por Felipe Contepomi, dado que el equipo sudafricano históricamente ha impuesto condiciones en Durban.

EL XV TITULAR DE LOS PUMAS

1- Mayco Vivas, 2-Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4-Franco Molina, 5- Lucas Paulos, 6- Pablo Matera, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquón Oviedo, 9- Gonzalo García. 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Boris Wenger, 18- Francisco Coria Marchetti, 19- Guido Petti, 20- Pedro Rubiolo, 21- Juan González, 22- Simón Benítez Cruz, 23- Tomás Albornoz.