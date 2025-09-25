Oficial: día, horario y sede del duelo entre River y Racing por la Copa Argentina

La AFA anunció que el duelo se llevará a cabo el jueves 2 de octubre desde las 18 en el estadio Gigante de Arroyito, de la ciudad de Rosario. El ganador de la serie jugará las semifinales contra Independiente Rivadavia de Mendoza, que viene de dejar en el camino a Tigre.

Será un duelo cargado de historia y tensión, con dos equipazos frente a frente que siempre buscan ser protagonistas. El equipo del Muñeco necesita un triunfo del significado que sería lograrlo ante Racing y los dirigidos por Gustavo Costas, que están en semifinales de la Copa Libertadores, quieren ganar todo...

El historial general lo lidera River por gran amplitud, pero en manos a manos de partido único o ida y vuelta el que está arriba es Racing: ganó 12 veces, mientras que el conjunto de Núñez se impuso en siete. Hay un recuerdo reciente por la Copa Argentina: en la edición 2011/12 se cruzaron en semifinales y tras un empate 0-0, la Academia se clasificó a la final después de imponerse por 5-4 en los penales. Luego perdería ante Boca en la definición del título.

Sin embargo, en los últimos dos antecedentes por todas las competencias el gran ganador fue River: primero superó a La Academia en los octavos de final de la Copa Libertadores 2018 que finalmente ganó en Madrid y el último duelo de esta clase también festejó con goleada 5 a 0 y título en la Supercopa Argentina 2019.