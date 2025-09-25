La tremenda gastada de Palmeiras a River tras eliminarlo de la Copa Libertadores

Se trata de una imagen que va acompañada de un texto que dice: "Distintas generaciones, el mismo final. Otra noche histórica de Copa en familia". La misma hace referencia a las tres veces que el conjunto paulista dejó afuera a River de la Copa Libertadores.

La primera fue en 1999 que fue también la primera vez que se enfrentaron ambos equipos. En la misma instancia de cuartos de final, el elenco de Ramón Díaz triunfó 1-0 en Buenos Aires pero se fue goleado 3-0 en la vuelta por los de Luiz Felipe Scolari. Los paulistas le ganaron en la final a Barcelona de Ecuador y obtuvieron su primera Libertadores.

Después, Palmeiras sacó a River en las semifinales de 2020, en un contexto atípico atendido a la pandemia de COVID-19, por lo cual los partidos se jugaron sin público. River hizo de local en la cancha de Independiente y perdió 3-0 ante Palmeiras con tantos de Rony, Luiz Adriano y Matías Viña. En la vuelta, los de Gallardo ganaron 2-0 con goles de Robert Rojas y Rafael Santos Borré y se quedaron a las puertas de una épica remontada. Al final, el Verdao se consagró campeón de aquella edición.

Por último, Palmeiras sacó a River en cuartos de esta Copa Libertadores 2025. Si bien se enfrentaron en las ediciones de 1999 y 2001 de la extinta Copa Mercosur, pasaron más de 20 años entre el primer y segundo cruce por Copa Libertadores. Y Palmeiras eliminó a River cada vez que lo enfrentó en la Copa Libertadores y posteriormente lo ganó.