Preocupación en Boca: se lesionó Carlos Palacios

El chileno debió abandonar la práctica en el predio de Ezeiza antes del final y se someterá a estudios médicos para corroborar al grado de su lesión. A apenas un día del duelo ante el Halcón, es un hecho que no será parte de la lista de convocados para la 10ª fecha del Torneo Clausura. Su reemplazante natural sería Alan Velasco.

La molestia física le llega a Palacios en un buen momento futbolístico suyo luego de completar un excelente primer tiempo ante Central Córdoba. Titular en esta seguidilla de buenos resultados que encaminó el andar del Xeneize, ahora deberá esperar los resultados. Si llega a ser un desgarro, se perdería, al menos, dos partidos más (Newell's y Barracas).

La baja de Palacios obliga a Russo, que hoy volvió a ausentarse y Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez estuvieron a cargo de la práctica, iba a repetir equipo por segunda vez desde su llegada. Velasco, el único cambio en el empate ante los santiagueños, tiene todas las fichas para entrar aunque también está Kevin Zenón como segunda alternativa.

En cuanto al tema Russo, el entrenador se ausentó en dos prácticas de esta semana. Internado para realizarse estudios médicos, todavía no tiene el alta médica y su presencia en el Tito Tomaghello es una incógnita. El DT quiere estar a como dé lugar, pero la prioridad es su recuperación absoluta. Si no se suma a la delegación, Úbeda y Juvenal Rodríguez se harán cargo del equipo.