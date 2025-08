La frustración de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Hungría: "Fue un desastre"

Colapinto hizo un duro análisis de su paso por el circuito de Hungaroring, donde se había ilusionada con sumar sus primeros puntos de la temporada, debido a su buen desempeño en la clasificación del sábado. “No fue mala la largada en sí, tuve nada de grip atrás y me fui afuera en la curva 2; había ganado un puesto y después perdí muchos, así que una pena eso. Después paramos muy temprano y perdimos mucho tiempo en las dos detenciones. Luego tuve como ocho banderas azules porque me pasaron dos veces los mismos al haber parado tan temprano. Así que habré perdido otros 15 o 20 segundos”, afirmó.

En el balance, el pilarense admitió que protagonizó una "carrera para el olvido". "No creo que hayamos tenido tan mal ritmo pero fue un desastre, la verdad. La carrera en sí no fue buena. No la escrutamos bien, tuvimos errores en la largada y en los boxes”, enfatizó.

Después del GP en Hungría, Colapinto afrontará el receso de verano de la Fórmula 1. "Viene bien, obvio que hay que seguir trabajando y mejorar. Pero no viene nada mal un poco de descanso y volver más fuerte. Estoy un poco triste porque no está bueno irse al verano así, pero bueno, hay que trabajar y mejorar”, aseguró.

Ahora, el piloto argentino y los integrantes de la escudería francesa analizarán los motivos técnicos detrás de la pérdida de rendimiento, en una jornada que deja más incógnitas que confirmaciones de cara a la segunda mitad de la temporada.

Fórmula 1: el calendario de las próximas carreras de Colapinto

GP de Países Bajos: domingo 31 de agosto

GP de Italia: domingo 7 de septiembre

GP de Azerbaiyán: domingo 21 de septiembre

GP de Singapur: domingo 5 de octubre

Sprint del GP de Estados Unidos: sábado 18 de octubre

GP de Estados Unidos: domingo 19 de octubre

GP de México: domingo 26 de octubre

Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre

GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre

GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre

Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre

GP de Qatar: domingo 30 de noviembre

GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre