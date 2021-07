A través de sus cuentas de Twitter, algunos de los máximos referentes -en su mayoría comentaristas y relatores- coincidieron en que el uso que se le está dando a la tecnología logró desvirtuar el fútbol, más allá de este episodio puntual.

Muchos de ellos celebraron que la Liga Profesional de Fútbol Argentino aún no lo haya implementado. ¿Llegará en 2022 como se anunció esta semana?

Juan Pablo Varsky (DirecTV Sports / TNT Sports / CNN)

"El VAR es la mejor herramienta que ha inventado el hombre para manipular resultados en el fútbol. Olvídense de las buenas intenciones y la posibilidad de rectificar errores arbitrales. Logró muy poco de ese objetivo. Su perversa implementación ha generado aún más injusticias."

Hernán Castillo (TNT Sports)

"Es una pena pero el fútbol dejará de gustarme. Y yo soy hincha de River. Y vivo d esto que me encanta. Pero así no sirve esto. Porque hoy es a Boca y mañana a cualquiera. No se entiende. Después capaz muestran en la enésima imagen algo. No importa. Te sacan las ganas."

Diego "Chavo" Fucks (ESPN)

"Nada de lo que pudo habido como razón para anular el gol a Boca existió. Esto es un bochorno aún mayor que lo de la semana anterior, porque en la Bombonera Briasco al menos apoyó los brazos. Esto fue un invento. Es una pena que tan buena herramienta esté en manos tan incapaces."



Ariel Rodríguez (TyC Sports)

"Que Boca fue perjudicado, no hay dudas. 2 jugadas polémicas y las 2 hacia el mismo lado. De ahí a creer que las líneas las dibujan torcidas a propósito, ya es otro tema. Mi opinión siempre fue igual: el VAR es una Mierda y llegó para arruinar al fútbol. Ojalá nunca llegue a ARG."



Gustavo Héctor López (ESPN / Radio La Red)

"Con VAR o sin VAR, era 2-0. El problema no es la tecnología, sino de quienes la aplican."

Angela Lerena (TV Pública / TNT Sports)

"No se trata de a quién favorece hoy o mañana el VAR. Se trata de lo que le hace al fútbol: mete la burocracia allí donde el protagonista debería ser sólo el juego. El escritorio de los lunes ahora está ahí, en pleno verde césped, pinchando la pelota y robándonos toda la emoción."

Hugo Balassone (TyC Sports / Radio La Red / A24.com)

"Este robo que le han perpetrado a Boca debiera sentar una jurisprudencia para el fútbol del mundo. El VAR ya no es cuestión de interpretación ni de líneas rectas. El VAR determina los partidos con errores que nos hacen pensar mal. Y es suficiente motivo para declarar su defunción."



Martín Perazzo (TyC Sports / Radio Rivadavia)

"El VAR, en manos del mal, es un arma infalible para desapasionar al fútbol. Lo están arruinando y además alejan al espectador común. Una lastima que los dirigentes del fútbol apañen a esta porquería. La injusticia es aliada de la barbarie."

Martín Souto (TyC Sports)

"Vergonzoso choreo a Boca en Belo Horizonte. El VAR arruina el fútbol, por si hacía falta confirmación alguna. Desde que surgió planteé que podía ser utilizado como una herramienta de manipulación de resultados. Lo de hoy es un papelón histórico."

Martín Arévalo (TyC Sports / Radio La Red)

"El fútbol no puede padecer estos arrebatos. No le hace bien ni al deporte. Ni al sistema. Deja de ser creíble."



Federico Bulos (ESPN / Radio Mitre)

"El VAR no sólo no está desenmascarando si hay un acto ilícito sino que tampoco está ayudando reglamentariamente a que los partidos sean más justos."

Daniel Avellaneda (Clarín / Radio Continental)

"Esto NO es offside. Déjense de joder. Están arruinando el fútbol."

Daniel Arcucci (ESPN / Club 94.7)

"Otra vez: el #VAR, la herramienta, no es el problema."



Manuel Olivari (DirecTV Sports / CNN Radio)

"Le tengo una mala noticia a los que dicen que "el problema no es el VAR, sino las personas que lo manejan": al VAR lo manejan personas."

Daniel Retamozo (C5N)

"Están logrando que esperemos más los audios del VAR que los partidos."

Fernando Lavecchia (TyC Sports)

"Por cosas como estas el Var no debe aplicarse así como está.Los offside de rodilla, hombro o mechones son una pelotudez. Llegó para evitar graves injusticias y está en la chiquita. Debe revisarse. Una buena herramienta a veces mal aplicada. Lo bueno? Zafamos de usarlo acá."