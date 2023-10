La Selección Argentina no se relaja y se entrenó tras vencer a Paraguay

Pero eso ya es historia, luego de conseguir los tres puntos el plantel, con Lionel Messi a la cabeza, volvió a la actividad en Ezeiza y comienza a diagramar el viaje al país ubicado en el Oeste de América del Sur, una visita que siempre le cuesta a los nuestros.

El Más Monumental fue nuevamente una fiesta para recibir a los campeones del mundo que se quedaron con la victoria por 1 a 0 ante el conjunto paraguayo con gol de Nicolás Otamendi. Pero los de Lionel Scaloni ya volvieron al ruedo y se entrenaron pensando en el martes. Los titulares sumado a lo que tuvieron una gran cantidad de minutos como Messi, hicieron trabajos regenerativos para bajar las cargas.Por su parte el resto, incrementó las cargas realizando trabajos de campo y algunas actividades con pelota.

El itinerario de la Selección

Luego del entrenamiento de esta mañana, el plantel se volverá a entrenar tanto el sábado como el domingo por la tarde, mientras que el lunes será por la mañana. Tras el entreno, se espera por la conferencia de prensa de Scaloni para que posteriormente marchen rumbo a Perú cuando el reloj marque las 17.00hs.

Hora, día, TV y terna arbitral del partido

Para ver a la Selección Argentina habrá que quedarse hasta tarde prendido a la televisión este martes. El partido ante Perú comenzará a las 23.00hs y será transmitido por Tv Pública y TyC Sports. El encargado de impartir justicia será Jesús Valenzuela y acompañado por sus compatriotas Jorge Urrego y Tulio Moreno como sus asistentes, Ángel Arteaga será el cuarto hombre. Por su parte, el responsable del VAR será el colombiano Nicolás Gallo, secundado por su connacional David Rodríguez.

El escupitajo que no fue

Minutos después al partido frente a Paraguay se hizo viral la imagen en donde Sanabria parece que escupe a Messi. "La verdad que no lo vi. Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido, pero no sé quién es. La verdad no sé quién es este chico… No lo vi. Pero tampoco le quiero dar importancia porque sino ahora va a salir a hablar en todos lados y es peor. Se va a hacer conocido… Mejor dejarlo ahí", dijo Leo.

messi-escupir-sanabriajpg.webp

Pero luego Sanabria lo desmintió: "Estuve viendo la imagen. Parece como que lo escupo, pero no, nada que ver. Estaba lejos. No pasó nada con Messi".

"Parece que lo escupo pero nada que ver, estaba lejos. Lo desmiento totalmente", sentenció el delantero paraguayo. Según las imágenes de una cámara que se conoció este viernes se puede determinar que no habría escupido al astro argentino sino en el espacio entre ambos. Asunto terminado.