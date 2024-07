La Selección Argentina va por la Copa América ante Colombia: horario, formaciones y TV

La definición de la Copa América significará el último encuentro de Ángel Di María con la camiseta del seleccionado. De las finales disputadas con la albiceleste, el Fideo ganó cinco -Mundial Sub 2007, Juegos Olímpicos 2008, Copa América 2021, Finalíssima 2022 y Mundial 2022- y perdió tres -Mundial 2014 y Copa América 2015 y 2016-.

En su camino a la final, los dirigidos por Scaloni superaron la fase de grupos con puntaje ideal y sin recibir goles en contra. En los cuartos de final eliminaron a Ecuador por penales y en las semis mostraron su mejor versión frente a Canadá.

Pese a los resultados positivos, la Selección no se había lucido prácticamente en ningún momento del certamen. Esto llegó recién en el segundo tiempo del cruce ante los canadienses, cuando se vieron las buenas conexiones entre mediocampistas y delanteros y un juego mucho más fluido.

"La final nos encuentra en un buen momento. No me parece que el equipo haya jugado peor que como lo venía haciendo teniendo en cuenta los rivales y el calor. No sé si es el mejor momento, pero estamos bien", opinó Scaloni, que podría confiar en los mismos titulares que le ganaron a Canadá en las semifinales.

"Uno puede plantear un partido y después salir de otra manera. Hay que intentar que no se escape ningún detalle. Tenemos una idea de cómo puede ir", dijo el DT en conferencia de prensa. Y agregó: "Jugará el que equipo que creemos que nos puede hacer ganar. Es una opción repetir el mismo de la semifinal".

También se refirió a Colombia, el rival en la final, admitiendo que “está en un gran nivel” y comentó: “Es un buen equipo e intentaremos frenarlos. Esa va a ser nuestra idea”. En cuanto a James Rodríguez, el mejor futbolista del equipo colombiano, dijo: “Es un gran jugador, es un placer verlo jugar”.

Los colombianos, por su parte, quieren quedarse con la Copa América por segunda vez en su historia. La primera y única vez que lo hicieron, hasta ahora, fue en 2001, cuando fueron organizadores y le ganaron a México en la final.

En la actual edición, con James Rodríguez como principal figura, los “Cafeteros” superaron la fase de grupos con siete puntos (le ganaron a Paraguay y Costa Rica e igualaron con Brasil). En cuartos de final los dirigidos por Néstor Lorenzo se florearon contra Panamá y en las semis dieron una muestra de carácter al eliminar a Uruguay jugando un tiempo entero con un futbolista menos.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano ‘Dibu’ Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian ‘Cuti’ Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Colombia: Camilo Vargas; Santiago Arias, Carlos Cuesta, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Mateus Uribe, Richard Ríos o Kevin Castaño, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Horario: 21hs.

Estadio: Hard Rock Stadium, Miami.

Árbitro: Raphael Claus (Brasil).

TV: TyC Sports, TV Pública, Telefe y DSports.