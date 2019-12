Se ríe mientras habla de la vida diaria, de los paisajes que ahora son parte de su cotidianidad, pero se pone serio a la hora de hablar del proyecto del club, de su compromiso con ese sueño y de sus afectos. "Disfruto tanto de hacer lo que me gusta que en estos tres meses no tuve tiempo de extrañar mucho. Extraño a Racing, ir al Cilindro y por ahora a mis ahijados. Ahora es mas fácil, la tecnología avanza y no es como antes, que te comunicabas por cartas cada tanto. Hoy, con una videollamada te ves, aunque sea en un teléfono. No es lo mismo, las ganas de abrazar a tus viejos siempre están, pero disfruto mucho lo que hago, así que por ahora no sufro tanto la distancia", aseguró.

En el barrio lo recuerdan por su garra, por jugar los amistosos "con el cuchillo entre los dientes", como también por ser un pibe familiero, de valores binarios y con una tenacidad increíble para perseguir sus sueños. Antes de partir, trabajaba por la mañana en un supermercado en Ezeiza y por la tarde entrenaba en Villa Lynch. "Desde muy chico intenté vivir del fútbol, primero en cancha de once y ahora, con el crecimiento del fútsal, se abrieron las puertas de poder llegar a Europa", relató.

Van doce fechas de la primera ronda y están tercero a un punto del líder. Mientras que explicó que "el equipo es un poco corto, hay muchos chicos que están haciendo sus primeros pasos", también aseguró: "Los mas experimentados tenemos que jugar casi todo el partido de corrido".

Pero además de su pasión por el fútbol, habló de su otra pasión y de su ídolo, Lisandro López. "Licha siempre está presente. Para mi es un ídolo, un tipo con presencia, con alma. El último gol que hice lo festeje como lo hace él y uso la camiseta 15 por Lisandro. Sinceramente, lo amo futbolísticamente. Y, además, ama a Racing como lo amo yo", afirmó.