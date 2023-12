Las tres opciones de Martín Demichelis para reemplazar a Enzo Pérez

El entrenador y su cuerpo técnico tienen tres opciones dentro del plantel para reemplazar al hombre que pronto estará en la bandera de los ídolos del club que en el Monumental.

A partir del inicio de la pretemporada que comenzará el 6 de enero en Estados Unidos, en el Millonario trabajarán para suplir al referente que no renovó su vínculo y buscará nuevos rumbos. En un principio, los dos grandes candidatos a quedarse con el lugar vacante son Rodrigo Aliendro y Matías Kranevitter, quienes cumplieron esa función las pocas veces que el capitán no estuvo.

En el primer caso, el ex Colón ha jugado buena parte del año como el doble cinco y rueda de auxilio del ex Selección Argentina, pero tras una lesión su rendimiento mermó y terminó perdiendo el lugar. En tanto, el Colo sufrió una dura lesión en la última pretemporada que lo tuvo alejado un largo período de las canchas y si bien volvió a jugar, no estuvo en su mejor versión. Con ambos apuestan a que realicen una buena pretemporada que les permita recuperar el nivel y pelearían por el puesto.

En tanto, otra alternativa con la que aún cuentan en el plantel es la de Bruno Zuculini. Sin embargo, el volante de 30 años finaliza su vínculo el 31 de diciembre y la primera oferta que le hizo el club para renovar fue rechazada porque no cumple con sus expectativas económicas. Por esto que su continuidad es incierta, sobre todo por el interés de Racing y de Nacional de Montevideo de contar con él. Incluso, si esto se termina por confirmar la dirigencia analiza salir al mercado aunque el nombre del apuntado aún es incierto.

Por último, para la pretemporada quien se sumará al plantel es Nicolás Fonseca, el mediocampista uruguayo que fue comprado a mitad del año pasado pero se quedó seis meses más a préstamo en Montevideo Wanderers. No obstante, en el cuerpo técnico primero esperarán que se termine de adaptar y si bien creen que lo hará rápido, sus características son las de volante con más juego y buen pase que recuperación, por lo que hasta ahora no lo imaginan como el mediocampista central.