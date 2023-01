“La vi ahí y no podía no hacer lo que hice. Porque me llamaba, la copa me llamaba. Ya está, vení, agarrame que ahora sí la puedo tocar. Viste que dicen que si no ganas no podes tocarla, mirarla", confesó el propio Messi en una extensa entrevista con el programa Perros de la Calle (Urbana Play).

Luego de recibir el premio al Mejor Jugador del Mundial, el astro argentino de 35 años se dirigía a sacarse la foto con el trofeo, pero metió una pausa para romper el hielo con el amor de su vida, la Copa que tanto soñó y que levantaría instantes después.

"La vi ahí que brillaba, que sobresaltaba en ese estadio hermoso y no lo pensé. La fui a besar porque pasé por al lado. Obviamente que siempre va a estar ahí”, aseguró. Fue justicia divina; revancha de aquellas cuatro anteriores finales en las que la gloria se le negó.

Por otro lado, Messi contrastó ese momento con el totalmente opuesto que vivió en el Maracaná, en Brasil 2014, donde debió mirarla de reojo sabiendo que no iba a poder levantarla. “Fue un consuelo muy grande después de haber pasado tan cerquita antes. No se borra eso. Pero queda a un costado”, afirmó.