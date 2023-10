¡Lionel Messi ganó su octavo Balón de Oro!

Luego de dos años en los que recibió un trato hostil en la capital francesa, sobre todo en el primer semestre de este año y tras ganarle la final del Mundial de Qatar a Francia, Messi puede volver a pisar París con una sonrisa. El capitán de la Selección Argentina fue condecorado y ratificado, una vez más, como el mejor jugador del mundo.

El premio se lo entregó nada menos que David Beckham que es uno de los responsables del presente del rosarino, quien juega en el Inter Miami de la MLS.

Un detalle especial: esta vez la ceremonia coincidió con el cumpleaños de Diego Armando Maradona y la Pulga no sólo no se olvidó sino que se lo dedicó especialmente en el cierre de sus agradecimientos.

omom.JPG El capitán de la Selección Argentina y jugador del Inter Miami sumó su octavo Balón de Oro a sus vitrinas.

En la votación, de la cual participaron periodistas de los 100 primeros países del ranking FIFA que basaron su decisión en base a la actuación individual del jugador, su aporte al equipo, la cantidad de títulos acumulados y el sentido de juego limpio, Leo le ganó la pulseada a Kylian Mbappé, goleador y figura de la selección francesa y el PSG, y Erling Haaland, multicampeón con Manchester City con la bestial cifra de 52 goles en 53 partidos.

Así, Messi conquistó el octavo Balón de Oro de su carrera, luego de los conseguidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Es el futbolista que más veces ganó este galardón, superando a Cristiano Ronaldo, quien tiene cinco. Vale mencionar que el año pasado no fue nominado por primera vez desde 2005 y el vencedor fue el francés Karim Benzema.

Messi-Balon2023.mp4 La llegada de Lionel Messi y su familia a la ceremonia del Balón de Oro.

Hegemonía total del futbolista de Inter Miami, que hace algunos meses también había sido condecorado por la FIFA con el premio The Best, después de ser campeón del mundo con la Selección Argentina. Es la primera vez que un jugador con presente fuera del fútbol europeo gana el Balón de Oro, más allá de que el premio no contempla su actuación en las Garzas.

Los otros argentinos nominados fueron Julián Álvarez (7°), Emiliano Martínez (15° y ganó el premio Lev Yashin al mejor arquero) y Lautaro Martínez (20°). Además, el top 10 lo completaron Kevin De Bruyne, Rodri, Vinicius Jr., Victor Osimhen, Bernardo Silva y Luka Modric.

Por otro lado, el brasileño Vinicius Jr. ganó el premio Sócrates por su lucha contra el racismo, el inglés Jude Bellingham se quedó con el premio Kopa al mejor jugador sub 21, Erling Haaland recibió el premio Gerd Müller al mejor delantero, y la española Aitana Bonmatí conquistó el Balón de Oro femenino. Además, Manchester City fue elegido el mejor equipo de la temporada, y Barcelona consiguió el mismo honor en el fútbol femenino.

MESSI-2023-Balon-01.jpg La sonrisa de Lionel Messi al ver un auditorio que lo aplaudió de pie. Captura.

Así quedó la lista del Balón de Oro