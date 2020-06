La “Pulga” mostró además su lado solidario al reconocer que que tuvo una “frustración enorme” al saber que mucha gente vio morir a sus familiares y amigos y “ni siquiera pudieron despedirlos”, resaltando que “no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres”.

Messi, estrella del Barcelona, fue convocado por “El País Semanal” de España para analizar cómo será la vida después de la pandemia del Covid-19, junto al tenista Rafael Nadal; el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo; el arquitecto Norman Foster; el chef Ferran Adria; la cineasta Isabel Coixet; y el DJ David Guetta, entre otros.

“A casi todos nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos”, señaló.

Así, el delantero argentino reconoció que lo afectó especialmente la situación creada por la pandemia, que obligó en España a suspender el fútbol, desde marzo pasado.

“Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo”, remarcó.