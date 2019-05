"Todos somos conscientes de que es una final y, obviamente, no ganar esta final nos dejaría muchísimo peor de como estamos ahora. Tenemos que acabar festejando un título y olvidar lo que vivimos. Fue un golpe muy duro lo de Liverpool, tanto para mí como para todo el vestuario. A todos nos costó levantarnos, como se vio en los siguientes partidos a ese. El golpe fue durísimo, la verdad. Con Valencia es una final, es un título y podemos acabar el año con un doblete. Ahora hay que buscar una solución para superar esta situación y meter la cabeza en la final", comentó la Pulga en conferencia.

Luego, Messi siguió con la continuidad de Valverde y la mancha que dejó lo de Liverpool: "Me gustaría que se quedara. Te puede gustar cómo jugamos o no, pero el año pasado hicimos el doblete y quedó manchado por la eliminación de Champions con Roma. Este año podemos hacer otro doblete, con otra mancha, pero con una mancha mucho más grande. Si te ponés a pensar, hemos perdido dos partidos en dos años. Dos derrotas que nos marcaron, pero más allá han sido años buenos".

Más tarde, el astro del Barcelona se refirió a las críticas desmedidas con el entrenador: "No vi mucho los medios, pero sí que me dijeron algo de las críticas al míster. Sinceramente, creo que el míster hizo un trabajo impresionante en todo este tiempo. En la eliminación con el Liverpool no tuvo culpa prácticamente de nada. Nosotros somos culpables, sabíamos que no nos podía pasar lo mismo de Roma y nos pasó. Dimos una imagen lamentable. Te puede pasar un año, pero no dos. Todos deseábamos estar en esa final. Lo que pasó es impermitible. El míster tendrá parte de culpa, como todos los que estamos en el vestuario, pero nosotros más".

Y agregó: "Estamos tristes y decepcionados, pero yo no soy quien debe decidir sobre eso. Le toca a otro".

A Messi le preguntaron si tenía ganas de seguir en el Barcelona y fue tajante: "Obviamente. Eso no lo dudé nunca. También he tenido muchas decepciones con Argentina y, sin embargo, lo sigo intentando y quiero seguir intentándolo. Que caigamos en Champions no me hace pensar en dejar el Barsa. Para nada"

Para cerrar, la Pulga le restó importancia a la Bota de Oro y contó que todavía se está recuperando del golpe en la Champions: "Si te soy sincero, ni lo pienso. No tengo eso en la cabeza. Todavía me estoy reponiendo de lo de Liverpool. Para mí fue muy duro y sólo pienso en eso. No pienso en lo personal. Sí en ganar la final y en acabar el año con otro título".

Messi y la Copa América con la Selección

