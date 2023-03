Lionel Scaloni: "Los que son campeones del mundo no corren con ventaja"

"El mensaje es que empieza un nuevo proceso: la cancha es lo que manda y siempre tomaremos decisiones pensando en el bien del equipo. Los que son campeones del mundo no corren con ventaja, porque ahora empieza un nuevo proceso y tienen que seguir trabajando", aseguró Scaloni en una conferencia de prensa desde el recinto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza.

“El reconocimiento de la gente es increíble. Nos pone contentos porque le dimos una alegría que todavía dura, y eso está bueno. Es algo que me gustaría que los jugadores vivan, que vean lo que la gente les transmite. Que puedan salir y ver el reconocimiento de la gente”, detalló el DT argentino.

Sobre las ausencias en esta convocatoria, el entrenador campeón del mundo señaló: “Es una lástima las dos ausencias, sobre todo la de Papu Gómez que merecería estar acá y su club, a buen criterio porque venía de una lesión, es entendible que no lo dejen venir. Pero haremos todo lo posible para que pueda estar a menos un día o dos con nosotros, dependerá mucho de su club”.

“Lo importante es que por delante del grupo no hay nadie. Y con la verdad, siempre. Los jugadores lo han llevado a cabo muy bien. Tuvimos momentos complicados, pero siendo sinceros, nobles, sabiendo que todos tiramos para adelante, es más fácil. Un símbolo de este proceso es ir todos de la mano, juntos”, sentenció Scaloni.

Al ser consultado sobre la convocatoria del argentino Mateo Retegui a la Selección de Italia respondió: “Soy partidario de no arruinar algo que no vemos. Cuando uno no está convencido no tiene sentido cortar una trayectoria. Esperemos que le vaya bien en Italia, no tiene sentido pensar otra cosa, nosotros no estábamos convencidos de convocarlo”.

Por último, Scaloni bromeó acerca de las propuestas que recibió en el último tiempo para dirigir: “Tuve una oferta del colegio de mi hijo, que lo fui a dirigir dos días (risas), pero no, de verdad, nada”.

El técnico santafesino compareció en vísperas del amistoso que Argentina disputará ante Panamá el jueves 23, en lo que supondrá el retorno de la Albiceleste a los terrenos de juego tras conquistar su tercera Copa del Mundo.