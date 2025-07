Maravilla Martínez: de "la cláusula es simbólica" a "quiero terminar mi carrera en Racing"

"Muy contento porque uno tiene la tranquilidad de lo que va a ser el futuro. Tener estabilidad no es fácil, todos los diciembres estamos viendo qué va a pasar y esto me deja muy tranquilo", expresó el artillero, quien lleva 46 goles en 71 partidos en el club de Avellaneda, además de dos títulos internacionales: una Sudamericana y una Recopa Sudamericana.

"La idea siempre fue volver a Defensores Unidos que me dio la oportunidad de ponerme su camiseta cuando salí de prisión. Obviamente que terminar mi carrera acá es lo que tengo pensado. Voy a tener 36, si Dios lo permite ir unos partidos a Defensores Unidos pero mi idea es terminar mi carrera acá", reveló.

Además, explicó el gran valor de la cláusula. "Fue algo simbólico, porque se hablaba mucho de qué precio me iban a poner por si quería alguien venirme a buscar. Yo le dije a Milito que si hacíamos por estos años que ponga lo que quiera porque me quiero quedar en el club por más de que me vengan a buscar. Cuando llegué acá me dijeron de ese número, lo decidieron ellos", contó.

Embed

"La cláusula no estaba tan alta por los goles que había hecho, había posibilidades y sondeos. Milito hizo el esfuerzo, que no es fácil en seis meses, con Gustavo presionando para que no se le vaya ninguno. Ya estábamos hablando hace unos días del tema este. La dirigencia actuó enseguida, con lo que había pasado con otros jugadores. Fue todo muy rápido", añadió.

Por otro lado, la tiró afuera al ser consultado sobre un supuesto llamado de Marcelo Gallardo para que vaya a River. "Se hablaron muchas cosas, ya pasó, estamos contentos con esto, con la actualidad, tener una estabilidad. Con lo que hizo el club, lo que pasó quedó en el pasado", aseguró.

Y sobre la posibilidad de ser ídolo del club comentó: "Falta un montón para saber si soy ídolo de Racing o no. Hay que sostenerlo. Tengo que seguir laburando, agradecido con la gente que opina eso pero llevo muy poquito y ojalá que en estos tres años que me quedan pueda sostener todo lo que venimos haciendo".

"La gente me brinda demasiado cariño, en redes sociales y en la cancha cuando gritan mi nombre. Hoy trato de mentalizarme en seguir trabajando para tratar de seguir convirtiendo, que es lo importante. Contento porque me puedo quedar en el club que quería".