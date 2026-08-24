Los Leones le ganaron a India y jugarán la semifinal

El combinado argentino se impuso 5-3 y ahora enfrentará a Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey 2026.
Los Leones le ganaron 5-3 a India, en el cierre de la segunda fase del Mundial de hockey 2026, y consiguieron la clasificación a las semifinales, tras el empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra.
El camino hacia la gloria suma un desafío de máxima exigencia para el elenco albiceleste, ya que en la próxima instancia se enfrentará a Alemania. El conjunto germano, potencia histórica de la disciplina y que también llega en un gran momento y nivel, será el obstáculo a superar en el choque decisivo por un lugar en la gran final del torneo que genera mucha ilusión dentro de los hinchas.
Los autores de los goles argentinos frente a India fueron Joaquín Toscani, Tomás Domene (ambos por duplicado) y Nicolás Della Torre, mientras que para los indios convirtieron Sukhjeet Singh (hizo un doblete) y Hardik Singh.
El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Los Leones, ya que cuando iban solo 40 segundos de juego lograron ponerse en ventaja gracias a una gran definición de Joaquín Toscani. Además, a los seis minutos anotaron el 2-0 luego de un potente remate de Della Torre en un córner corto.
Sin embargo, India consiguió descontar a los nueve minutos a través de Singh para ponerse nuevamente en partido.
El segundo cuarto tuvo un desarrollo mucho más parejo, aunque Los Leones pudieron mantener la ventaja para irse al entretiempo 2-1 arriba sobre el combinado del país asiático.
El mejor momento para los dirigidos por Lucas Rey se dio en el tercer cuarto, ya que Domene convirtió por duplicado y puso a la Argentina con la ventaja de tres goles que le permitía asegurarse la clasificación a las semifinales sin depender de lo que ocurriera entre Países Bajos e Inglaterra, que jugarán en unas horas.
Como si esto fuera poco, Toscani convirtió el 5-1 a los siete minutos del cuarto y último cuarto, que incluso dejaba a Los Leones con buenas chances de conseguir la primera posición en el Grupo E.
Pero todo se complicó en los últimos minutos, ya que India descontó primero a través de Sukhjeet Singh y luego con un penal de Hardik Singh, para que el partido finalizara 5-3 a favor de la Argentina.
El equipo dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, luego cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron segundos detrás del conjunto neerlandés.
Ya en el Grupo E, lograron una victoria significativa ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Tomás Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. En la otra zona, Alemania (vigente campeón) terminó en el primer lugar y clasificó a las semifinales. Lo mismo que España, que fue segundo.
Con este resultado, Los Leones dieron un gran paso en su objetivo de clasificar a las semifinales, aunque necesitan esperar a ver qué ocurre entre Países Bajos e Inglaterra.
El único resultado que los dejaría eliminados sería una victoria inglesa por dos goles y anotando cinco o más goles.
El partido entre Países Bajos e Inglaterra está programado para las 13 (hora de Argentina).
Esta es la 15° participación mundialista del seleccionado argentino masculino. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvo la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (a la postre campeón) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 justamente a los ingleses.
Además, Los Leones buscarán volver a ocupar un lugar entre las principales potencias del hockey internacional, una década después de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
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