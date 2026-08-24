Deportes

Los Leones le ganaron a India y jugarán la semifinal

El combinado argentino se impuso 5-3 y ahora enfrentará a Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey 2026.

Los Leones le ganaron 5-3 a India, en el cierre de la segunda fase del Mundial de hockey 2026, y consiguieron la clasificación a las semifinales, tras el empate 2-2 entre Países Bajos e Inglaterra.

El camino hacia la gloria suma un desafío de máxima exigencia para el elenco albiceleste, ya que en la próxima instancia se enfrentará a Alemania. El conjunto germano, potencia histórica de la disciplina y que también llega en un gran momento y nivel, será el obstáculo a superar en el choque decisivo por un lugar en la gran final del torneo que genera mucha ilusión dentro de los hinchas.

Los autores de los goles argentinos frente a India fueron Joaquín Toscani, Tomás Domene (ambos por duplicado) y Nicolás Della Torre, mientras que para los indios convirtieron Sukhjeet Singh (hizo un doblete) y Hardik Singh.

El encuentro comenzó de la mejor manera posible para Los Leones, ya que cuando iban solo 40 segundos de juego lograron ponerse en ventaja gracias a una gran definición de Joaquín Toscani. Además, a los seis minutos anotaron el 2-0 luego de un potente remate de Della Torre en un córner corto.

Sin embargo, India consiguió descontar a los nueve minutos a través de Singh para ponerse nuevamente en partido.

El segundo cuarto tuvo un desarrollo mucho más parejo, aunque Los Leones pudieron mantener la ventaja para irse al entretiempo 2-1 arriba sobre el combinado del país asiático.

El mejor momento para los dirigidos por Lucas Rey se dio en el tercer cuarto, ya que Domene convirtió por duplicado y puso a la Argentina con la ventaja de tres goles que le permitía asegurarse la clasificación a las semifinales sin depender de lo que ocurriera entre Países Bajos e Inglaterra, que jugarán en unas horas.

Como si esto fuera poco, Toscani convirtió el 5-1 a los siete minutos del cuarto y último cuarto, que incluso dejaba a Los Leones con buenas chances de conseguir la primera posición en el Grupo E.

Pero todo se complicó en los últimos minutos, ya que India descontó primero a través de Sukhjeet Singh y luego con un penal de Hardik Singh, para que el partido finalizara 5-3 a favor de la Argentina.

ADEMÁS: Franco Colapinto y la bronca por la sanción en Países Bajos: el video que alimentó las dudas

El equipo dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, luego cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron segundos detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E, lograron una victoria significativa ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Tomás Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. En la otra zona, Alemania (vigente campeón) terminó en el primer lugar y clasificó a las semifinales. Lo mismo que España, que fue segundo.

Qué necesitan Los Leones para clasificar

Con este resultado, Los Leones dieron un gran paso en su objetivo de clasificar a las semifinales, aunque necesitan esperar a ver qué ocurre entre Países Bajos e Inglaterra.

El único resultado que los dejaría eliminados sería una victoria inglesa por dos goles y anotando cinco o más goles.

El partido entre Países Bajos e Inglaterra está programado para las 13 (hora de Argentina).

Esta es la 15° participación mundialista del seleccionado argentino masculino. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvo la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (a la postre campeón) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 justamente a los ingleses.

Además, Los Leones buscarán volver a ocupar un lugar entre las principales potencias del hockey internacional, una década después de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados