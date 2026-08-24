Los Leones le ganaron a India y jugarán la semifinal

Sin embargo, India consiguió descontar a los nueve minutos a través de Singh para ponerse nuevamente en partido.

El segundo cuarto tuvo un desarrollo mucho más parejo, aunque Los Leones pudieron mantener la ventaja para irse al entretiempo 2-1 arriba sobre el combinado del país asiático.

VICTORIA Y A SOÑAR



El conjunto nacional venció a India en el cierre de fase 2 del Mundial 2026 y se encuentra muy cerca de la clasificación a semifinales.



Lunes 24 de agosto.

Wagener Hockey Stadium, Amstelveen, Países Bajos.



¡Vamos, Leones!



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El mejor momento para los dirigidos por Lucas Rey se dio en el tercer cuarto, ya que Domene convirtió por duplicado y puso a la Argentina con la ventaja de tres goles que le permitía asegurarse la clasificación a las semifinales sin depender de lo que ocurriera entre Países Bajos e Inglaterra, que jugarán en unas horas.

Como si esto fuera poco, Toscani convirtió el 5-1 a los siete minutos del cuarto y último cuarto, que incluso dejaba a Los Leones con buenas chances de conseguir la primera posición en el Grupo E.

Pero todo se complicó en los últimos minutos, ya que India descontó primero a través de Sukhjeet Singh y luego con un penal de Hardik Singh, para que el partido finalizara 5-3 a favor de la Argentina.

El equipo dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, luego cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron segundos detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E, lograron una victoria significativa ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Tomás Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. En la otra zona, Alemania (vigente campeón) terminó en el primer lugar y clasificó a las semifinales. Lo mismo que España, que fue segundo.

Qué necesitan Los Leones para clasificar

Con este resultado, Los Leones dieron un gran paso en su objetivo de clasificar a las semifinales, aunque necesitan esperar a ver qué ocurre entre Países Bajos e Inglaterra.

El único resultado que los dejaría eliminados sería una victoria inglesa por dos goles y anotando cinco o más goles.

El partido entre Países Bajos e Inglaterra está programado para las 13 (hora de Argentina).

Esta es la 15° participación mundialista del seleccionado argentino masculino. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvo la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (a la postre campeón) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 justamente a los ingleses.

Además, Los Leones buscarán volver a ocupar un lugar entre las principales potencias del hockey internacional, una década después de la histórica medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Río 2016.