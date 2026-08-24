Argentinos empató con Lanús en La Fortaleza y es el único líder de la Zona B

Tras un primer tiempo sin emociones, Argentinos y Lanús anotaron en una ráfaga del complemento. Felipe Peña Biafore marcó a los 25 minutos de la segunda etapa con una gran definición dentro del área tras un córner desde la derecha y un cabezazo que dejó el balón picando a la deriva, algo que aprovechó el futbolista con pasado en River.