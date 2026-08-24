Argentinos empató con Lanús en La Fortaleza y es el único líder de la Zona B

El Bicho, que comenzó perdiendo por un gol de Felipe Peña Biafore, logró reaccionar enseguida con un tanto de Gastón Verón. El 1-1 en el Sur lo dejó en la cima de su zona.
Argentinos Juniors empató 1 a 1 con Lanús en La Fortaleza y es líder en soledad de la Zona B del Torneo Clausura. El Bicho, que comenzó perdiendo por un gol de Felipe Peña Biafore, logró reaccionar enseguida con un tanto de Gastón Verón para llevarse un punto de mucho valor del Sur.
Tras un primer tiempo sin emociones, Argentinos y Lanús anotaron en una ráfaga del complemento. Felipe Peña Biafore marcó a los 25 minutos de la segunda etapa con una gran definición dentro del área tras un córner desde la derecha y un cabezazo que dejó el balón picando a la deriva, algo que aprovechó el futbolista con pasado en River.
Sin embargo, el equipo de Nicolás Diez logró la igualdad tan solo cuatro minutos después con un tanto de Gastón Verón, quien sacó un impresionante cabezazo para sellar el 1-1 definitivo en el Sur. Nahuel Losada se tiró pero no llegó a desviar el balón de su destino de red.
Con este empate, Argentinos Juniors quedó como único líder de la Zona B del Clausura con 13 puntos, producto de cuatro victorias, este igualdad y una caída. Por su parte, Lanús está noveno en la Zona A con 7 unidades, quedando por ahora afuera de la zona de playoffs por diferencia de gol.
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