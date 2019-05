Los premios Firpo esperan por los más destacados del boxeo

ADEMÁS

La fiesta, que transmitirá en directo TyC Sports Play desde su Streaming (cerca de las 20:30) más flashes de la TV Pública y el programa Sportia, contará además con la presencia de los ternados, se matizará con leit motiv que le agregarán calidez y emoción al encuentro.

Desde un cálido homenaje a todas las campeonas del mundo a partir de haberse instaurado a través de la Legislatura Porteña el 25 de marzo como el Día de la Mujer Boxeadora –el próximo paso será el reconocimiento nacional- hasta el recuerdo de las Grandes Epopeyas del boxeo argentino en la historia.

Glorias, algunas vivientes, otras ya desaparecidas. Pero jamás faltarán los Locche, Monzón, Galíndez, Thompson, o Ringo Bonavena, ni tampoco los Coggi, Castro y Maravilla Martínez, cada cual con su época, cada cual con su estilo, ganando o perdiendo, porque las epopeyas no siempre son victorias, sino el superar adversidades, o simplemente, enfrentarlas.

Habrá exposición fotográfica, ambientación temática, y la nostalgia devolverá a cada quien a su más honda memoria, y sus más sentidas vivencias.

En medio de eso, la coronación final. Pero antes, los ganadores de cada una de las ternas, que se disputarán el Oro en un año parejo, que no fue el mejor, por lo que tienen chances desde el Amateur, pasando por el Revelación, el Nacional, el KO, la Boxeadora, o el campo Mundial. ¿Quién será? Estas son las ternas para que ud. vaya pensando y opinando:

MEJOR PÚGIL EN EL CAMPO MUNDIAL:

Brian Castaño – Yesica Bopp – Daniela Bermúdez.

MEJOR PÚGIL A NIVEL INTERNACIONAL:

Marcelino López - Fabián Maidana –Diego Ramírez.

MEJOR PÚGIL A NIVEL NACIONAL:

Agustín Gauto – Gustavo Lemos - Jeremías Ponce.

MEJOR BOXEADORA:

Daniela Bermúdez – Yesica Bopp - Jorgelina Guanini.

REVELACIÓN:

Fabricio Bea – Agustín Gauto – Jorgelina Guanini.

BOXEADOR AMATEUR:

Brian Arregui – Mirco Cuello - Victoria Saputo.

MEJOR KO:

Sebastián Aguirre a Martín Coggi – Facundo Galovar a Juan Juárez - Matías Rueda a Miguel Antín.

MEJOR PELEA:

Mauricio Pezzelato vs Roque Junco – Javier Clavero vs Elías Araujo I – Gustavo Lemos vs Uriel Pérez.

HIDALGUÍA DEPORTIVA:

Elías Araujo - Victoria Bustos – Jonathan Enis.