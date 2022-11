Los Pumas cerraron el año con una derrota ante Escocia

En sus tres test match, Argentina sólo le ganó a Inglaterra y luego cosechó caídas frente a Gales y Escocia.

El equipo dirigido por el australiano Michael Cheika bajó claramente el nivel a partir de la expulsión de Marcos Kremer, a los 22 minutos del primer tiempo.

Luego, Argentina intentó estar siempre en partido, pero en los últimos minutos del complemento cometió muchísimos errores y Escocia los aprovechó para sacar una amplia diferencia en el marcador.

Los Pumas ante Escocia.jpg

Quedará para Los Pumas los inolvidables triunfos en este 2022 contra los All Blacks e Inglaterra, ambos en condición de visitante, pero cierran el año con una floja actuación y teniendo mucho por mejorar de cara al Mundial de 2023.

Síntesis del partido:

Escocia: Stuart Hogg; Darcy Graham, Chris Harris, Sione Tuipulotu y Duhan van der Merwe; Finn Russell y Ali Price; Jack Dempsey, Jamie Ritchie (cap) y Matt Fagerson; Grant Gilchrist y Jonny Gray; Zander Fagerson, Fraser Brown y Pierre Schoeman. Entrenador: Gregor Townsend.

Suplentes: George Turner, Jamie Bhatti, Murphy Walker, Glen Young, Andy Christie, Ben White, Blair Kinghorn, Cameron Redpath.

Argentina: Juan Cruz Mallía; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Santiago Carreras y Gonzalo Bertranou; Pablo Matera, Marcos Kremer y Juan Martín González; Tomás Lavanini y Matías Alemanno; Eduardo Bello, Julián Montoya (cap) y Thomas Gallo. Entrenador: Michael Cheika.

Suplentes: Ignacio Ruiz, Nahuel Tetaz Chaparro, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Nicolás Sánchez y Matías Moroni.

Tantos en el primer tiempo: 1', Penal de Bofelli (A); 10 y 23', Goles de Russell por Tries de Tuipulotu y Van der Merwe (E); 15', Try de De la Fuente (A); 28', Try de Graham (E), y 38', Gol de Boffelli por Try de Alemanno (A).Expulsado: 22', Kremer (A).

Resultado parcial: Escocia 19 – Argentina 15.

Tantos en el segundo tiempo: 2´ Try de Graham (E); 12´ Gol de Boffelli por try de él mismo (A); Gol de Russell por try de Tuipulotu (E); 28´ Gol de Russell por try de Redpath (E); 33´ Gol de Russell por try de Hogg (E); 38´ Gol de Russell por try de Graham (E); 48´ Gol de Nico Sánchez por try de Ruiz (A).

Estadio: Murrayfield.

Árbitro: Karl Dickson (Inglaterra).