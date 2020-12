Los Pumas enfrentan a Australia tras una semana conflictiva

El encuentro se llevará a cabo desde las 5.45 en el estadio Bankwest de Sídney, donde, tres semanas atrás, Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en la historia. Ese día fueron héroes nacionales, pero hoy después de conocerse viejos tweets de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, el romance con la gente ya no es el mismo. transmite en directo ESPN 2.

Si bien aún no hay nada definido, Nueva Zelanda, pese a sufrir dos caídas, será el que levantará la copa. Los All Blacks, que ya terminaron su participación en el certamen, suman 11 puntos, mientras que Argentina y Australia tienen seis. Por ello, los dos protagonistas del duelo sabatino deberán ganar con punto bonus (diferencia de tres tries) para igualar a los Hombres de Negro.

Pero como en caso de igualdad de puntos, el certamen se define por diferencia de tantos, para llevarse el título, Argentina necesita ganar por 93 puntos y Australia, por 101, algo que parece poco probable.

Los Pumas, que tendrán nueve cambios con respecto al partido en el que fueron derrotados 38-0 por los All Blacks, tratarán de cerrar el año de la mejor manera. Una temporada complicada, ya que la gran mayoría de los integrantes del equipo recién pudo jugar oficialmente en el primer duelo ante los All Blacks. Sólo los jugadores que actúan en Europa, pudieron tener minutos en cancha en sus respectivos clubes.

Sus dos rivales, en cambio, llegaron al certamen mejor preparados y con actividad en el Súper Rugby y en la Bledisloe Cup. Sin embargo en su primeras actuaciones vencieron a los All Blacks y empataron frente a Australia. Todas eran rosas para los jugadores albicelestes. Hasta que estalló el conflicto.

Primero recibieron críticas por un frío homenaje a Diego Armando Maradona el sábado pasado, un primer paso hacia una semana caótica en la que surgieron viejos tweets racistas y xenófobos escritos en las red social hace ocho años por Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, que motivaron sanciones por parte de la UAR, aunque después la entidad dio marcha atrás.

Ahí se desató un conflicto entre los jugadores, que salieron a respaldar a sus compañeros, y los dirigentes, que finalizó con la rectificación de la sanción por parte de estos últimos. Más allá de ese cambio de opinión de la UAR, los jugadores cuestionados no serán de la partida en la madrugada del sábado.

En el historial, Los Pumas y los Wallabies jugaron 33 veces, con seis triunfos argentinos, 25 de Australia y dos empates.

Formaciones

Australia: Reece Hodge; Tom Wright, Jordan Petaia, Hunter Paisami y Marika Koroibete; James O'Connor y Nic White; Harry Wilson, Michael Hooper y Ned Hanigan; Matt Philip y Rob Simmons; Allan Alaalatoa, Brandon Paenga-Amosa y Scott Sio. Entrenador: Dave Rennie

Argentina: Santiago Careras; Bautista Delguy, Matías Orlando, Jerónimo De la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Felipe Ezcurra; Rodrigo Bruni, Facundo Isa y Santiago Grondona; Marcos Kremer y Matías Alemanno; Francisco Gómez Kodela, Julián Montoya y Nehuel Tetaz Chaparo. Entrenador: Mario Ledesma.

Cancha: Bankwest Stadium.

Arbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Horario: 5.45 de Argentina,

TV: ESPN 2.