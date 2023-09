Los Pumas tienen el equipo confirmado para el debut ante Inglaterra

La alineación de Los Pumas será con Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Marín González; Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras; Mateo Carreras; Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Emiliano Boffelli; Juan Cruz Mallía.

El banco de suplentes estará integrado por Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Pedro Rubiolo, Rodrigo Brun, Lautaro, Lautaro Bazán Vélez y Matías Moroni.

El encuentro se disputará el sábado -desde la 16- en el Stade Vélodrome, de la ciudad de Marsella.

Argentina comparte el Grupo D junto con el debutante Chile, Japón, Samoa e Inglaterra.

Luego del encuentro con los ingleses, Los Pumas se medirán el viernes 22 de septiembre con Samoa (12.45), el sábado 30 frente a Chile (10) y el 8 de octubre cerrarán la zona contra Japón (8).

"Desde mi experiencia, un Mundial es distinto a todo ya que es la competencia más importante de este deporte. Todo crece un poco más y todo se vive con una intensidad más alta. Estamos bien y contentos", comentó Felipe Contepomi, asistente de Cheika.

Sobre el rival del sábado, Contepomi dijo: "Inglaterra es el equipo grande del grupo y ellos dicen que están preparados para el Mundial y esperamos eso, un partido durísimo ya que uno analiza al rival, pero pasa más por lo que uno puede hacer. Tenemos que concentrarnos en nosotros y hacerlo de la mejor manera posible".

El capitán de Los Pumas, Julián Montoya, sobre las chances de Argentina de salir campeón, señaló: "Si me siento acá y digo no, no creo que podamos lograrlo, entonces no podría estar haciendo mi trabajo".

"Tengo mucha suerte de hacer lo que me gusta. Pero, sabemos que hay que ir paso a paso. En un mundial cada partido es importante y el primero también. Tenemos nuestros sueños y nuestros objetivos, pero el único camino es paso a paso", expresó.