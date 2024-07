Los Pumas tuvieron su revancha ante Francia en Vélez

Desde el inicio, el partido estuvo marcado por la intensidad y la paridad en el juego. Los Pumas, ansiosos por conseguir su primera victoria del año y motivados por el hito de Pablo Matera al alcanzar los 100 partidos con la camiseta argentina, demostraron una notable mejoría respecto al encuentro anterior en Mendoza.

Francia abrió el marcador a los 10 minutos. Un contraataque veloz culminó en un try del capitán Baptiste Serin, convertido por Hastoy. Los Pumas no se desanimaron y respondieron con un try de Eduardo Bello, tras una serie de avances por el centro del campo, igualando el marcador con la conversión de Santiago Carreras.

A pesar de la lesión de Julián Montoya a los 20 minutos, bien reemplazado por Ignacio Ruiz, Argentina mantuvo su impulso. Un penal de Hastoy devolvió la ventaja a Francia, pero un scrum cerca de la línea de ingoal le permitieron a Los Pumas forzar un try penal, colocándose 14-10 arriba.

Poco después, una jugada rápida desde un lateral permitió a Santiago Carreras anotar y convertir un nuevo try, llevando el marcador a 21-10 al finalizar el primer tiempo.

En el segundo tiempo, Francia respondió rápidamente con un penal de Hastoy y sendos tries de Emilien Gailleton, y Theo Attisogbepara pasar a ganar 25-21.

Sin embargo, Los Pumas volvieron a tomar la delantera con un try de Tomás Gallo, tras un eficaz maul desde el lateral, aunque Carreras falló la conversión, dejando el marcador en 26-25.

El partido continuó con un intenso intercambio de ataques. pero Los Pumas fueron más sólidos y, tras una serie de jugadas defensivas efectivas y recuperaciones de la pelota, lograron anotar un try crucial otra vez mediante Tomás Gallo, que, convertido por Santiago Carreras, estableció el marcador final de 33-25.

Ahora Los Pumas deberán viajar a Uruguay, donde se enfrentarán el sábado próximo al equipo local.