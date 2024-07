Los Pumitas aplastaron a Sudáfrica y siguen en carrera

Bajo la dirección de Álvaro Galindo, el equipo albiceleste mostró un rendimiento excepcional, sobre todo por el lado de los delanteros, que les permitió marcar cinco tries, sumar un punto bonus ofensivo y ubicarse en la segunda posición del Grupo C con cinco unidades, junto a su vencido y detrás de Inglaterra, que lidera con diez puntos.

Una de las claves del triunfo argentino fue el poderío del maul, una herramienta fundamental que el equipo sudafricano no pudo neutralizar. Juan Greising Revol se destacó con dos tries logrados mediante jugadas de line y maul, y sumado a un try de Juan Pedro Bernasconi, Los Pumitas establecieron una ventaja parcial de 17 a 0.

En la segunda mitad, Argentina continuó dominando el juego y mantuvo la acción alejada de su ingoal. Los forwards siguieron imponiendo su presencia y con un try de Efraín Elías tras recuperar una pelota suelta luego de un line, ampliaron la ventaja a 24 a 0. A pesar de los esfuerzos del equipo anfitrión por reaccionar, la defensa argentina se mantuvo sólida.

Sudáfrica logró descontar con un try penal, pero el equipo argentino no se dejó amedrentar y respondió con un nuevo try, esta vez anotado por Juan Penoucos, lo que prácticamente aseguró la victoria en una noche en la que la lluvia también fue protagonista.

En los minutos finales, Sudáfrica anotó su segundo try a través de Bathobele Hlekani, pero este esfuerzo no fue suficiente para cambiar el resultado final.

Esta victoria marca la tercera ocasión en que Argentina derrota a Sudáfrica en un Mundial M20, sumándose a las victorias en la fase de grupos y el partido por el tercer puesto en la edición 2016. Además de estos triunfos en mundiales, Los Pumitas también habían derrotado a Sudáfrica 34-33 en un tour realizado en 2019.

El próximo desafío del equipo nacional será enfrentar a Fiji el martes 9 de julio a las 9 (hora argentina) en el Danie Craven Stadium para cerrar la fase de grupos.

Los Pumas están listos para enfrentar a Francia este sábado

Este jueves, además, Felipe Contepomi confirmó el equipo de Los Pumas para enfrentar el sábado a las 16 a la selección de Francia en Mendoza en el primer test match de la temporada.

De no mediar inconvenientes de último momento, la Selección Argentina formará con: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Eduardo Bello; Matías Alemanno y Lucas Paulos; Pablo Matera, Marcos Kremer y Joaquín Oviedo; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Bautista Delguy; Martín Bogado.

Los suplentes serán: Ignacio Ruiz, Mayco Vivas, Lucio Sordoni, Franco Molina, Bautista Pedemonte, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Orlando.