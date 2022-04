Luca Vildoza se dio el gusto de debutar en la NBA

El ex Quilmes, que no había podido jugar con New York Knicks por una lesión, debutó con la camiseta de Milwaukee Bucks en la victoria como visitante ante Chicago Bulls por 111 a 81, en el marco de los playoffs de la Conferencia Este de la NBA.

Con este resultado, los Bucks se imponen 2-1 en la serie ante Chicago.

Embed

En su planilla, Vildoza convirtió tres puntos, repartió tres asistencias, tuvo dos robos y tomó un rebote en ocho minutos en cancha.

El marplatense es el decimosexto jugador argentino que se desempeña en la NBA, tras los pasos de Juan Ignacio Sánchez, Rubén Wolkowyski, Emanuel Ginóbili, Carlos Delfino, Andrés Nocioni, Fabricio Oberto, Walter Herrmann, Luis Scola, Pablo Prigioni, Nicolás Laprovíttola, Nicolás Brussino, Patricio Garino, Facundo Campazzo, Gabriel Deck y Leandro Bolmaro.

En el tercer partido de la serie entre Milwaukee Bucks y Chicago Bulls, fueron clave los rendimientos de Grayson Allen (22 puntos), Giannis Antetokounpo (18) y Bobby Portis (18).

El cuarto duelo entre ambos se jugará mañana, en el United Center.