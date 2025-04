La durísima sanción a Leonel Pernía: dos años sin correr y 30 millones a pagar

Según el comunicado oficial emitido por la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC, la sanción rige desde la fecha de publicación hasta el 26 de abril de 2027, e incluye la prohibición de competir en cualquier categoría fiscalizada por la entidad. Y el importe de la multa deberá ser abonado a la Fundación Favaloro en un plazo de 30 días, notificando al Departamento Deportivo de la ACTC una vez cumplido el pago.

El origen de la sanción se produjo por una serie de hechos ocurridos durante la última fecha del campeonato del Turismo Nacional 2024, donde Pernía al mando de su auto del MG-C Pergamino disputaba el título y necesitaba ganar en autódromo de Trelew para consagrarse campeón.

En la última vuelta de la final, mientras intentaba superar a Andrés Jakos, Pernía sufrió un toque que perjudicó a ambos y los dejó sin posibilidades de triunfo. Jonatan Castellano terminó ganando la carrera, y Alfonso Domenech se coronó campeón con su Volkswagen Virtus.

Una vez bajada la bandera a cuadros, Pernía se dirigió directamente a Jakos, lo sujetó del cuello y lo increpó con dureza frente a las cámaras: “Así no se corre, pendejo, porque así me arruinás el campeonato. Lo que peleé en el año me lo arruinás con una maniobra mala leche, porque sos un mala leche”, sentenció el campeón de varias competencias.

La situación derivó en una exclusión inmediata por “conducta inapropiada”, lo que impidió al tandilense participar en la siguiente serie. En declaraciones posteriores, criticó con dureza a la Comisión Fiscalizadora: “La CAF me chupa bien la v…”. Eso agravó aún más su situación y llevó a la ACTC a aplicar la medida disciplinaria más severa.

Además, consideró injusta aquella sanción provisoria: “No me gusta que algo tan simple como ir a decirle a un tipo que te perjudicó, que es un mala leche, termine en exclusión. Se vuelve a marcar que la injusticia es siempre para nuestro lado”. Y agregó que la ACTC “inclina la cancha” y que “últimamente, cualquier cosa que haga Pernía es excluido, sancionado, le ponen multa o le dan fechas de suspensión”.