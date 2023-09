Luka Modric: "Sigo convencido que aún puedo jugar en el Real Madrid"

El croata salió de titular en tan solo un encuentro de los cuatro que disputó el Real en lo que va de la Liga de España, en la que fue victoria por 2-1 ante el Getafe. Sus minutos se están viendo disminuidos tras la llegada de Jude Bellingham y el paso al frente de los jóvenes franceses Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouameni.

En un medio local del país balcánico, el 10 habló sobre su situación actual en el equipo dirigido por Carlo Ancelotti: "Estoy completamente tranquilo, consciente de que tengo que trabajar como hasta ahora y que tarde o temprano tendré oportunidades", comentó.

Con respecto a la dificultad que se ha librado por conseguir la titularidad, Modric lo tiene claro: "Soy consciente de que tenemos mucha competencia en el mediocampo, que estos jóvenes son jugadores de primer nivel. Sigo firmemente convencido de que todavía puedo jugar como el Real Madrid lo necesita".

Si hay algo que Modric buscó al renovar su acuerdo con el Merengue, ha sido que no sea tenido en cuenta por los logros conseguidos sino por lo que aporta dentro de la cancha. "Mi única condición para quedarme era que me trataran como un jugador competitivo, como lo he sido hasta ahora, y no que me mantuvieran en la plantilla basándose en méritos pasados", contó.

"Nadie está contento cuando está fuera del juego. No me quedé por quedarme, sino que quiero jugar y disfrutar del fútbol y del Madrid. Después de todo en mi carrera, en la que no estoy seguro de haber estado en la banca durante tres partidos seguidos, esa sensación me resultaba especialmente extraña. Pero bueno, el entrenador lo decidió por sus propios motivos. Ciertamente no me hundiré ni flaquearé por eso", agregó.