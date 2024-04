Manu Urcera ganó la final del Turismo Carretera en Neuquén

Urcera lideró la competencia seguido por Elio Craparo y Jonatan Castellano, ambos de Dodge, que completaron el podio. "Estoy feliz por el equipo, que también ganó en TC Pista. Algo similar me pasó acá en Neuquén en 2014, cuando estaba en el JP Racing: yo gané en TCP y Ortelli en el TC", expresó el ganador después de la victoria.

Además, añadió: "Se me venía negando el triunfo acá en Neuquén, había sido segundo en 2019 y cuarto en 2022. Mejoramos un montón con la prueba que hicimos, nuestro fuerte era la clasificación y ahora estamos muy bien en carrera".

Cuarto se ubicó Juan Cruz Benvenutti (Chevrolet), mientras que detrás aparecieron Valentín Aguirre (Chevrolet), Diego Ciantini (Chevrolet), Mariano Werner (Ford), Nicolás Trosset (Ford), Ricardo Risatti (Chevrolet) y Marcos Landa (Torino).

Capraro, por su parte, manifestó: "Estoy muy feliz, hicimos una gran carrera. Me da mucho orgullo pelear contra estos grandes pilotos. Manu hizo una buena diferencia al principio y si bien después lo corrí todo lo que pude, no me dio. Cuando Castellano quedó tercero, dejé de atacar a Manu y me cuidé porque Jonatan venía rápido".

Julián Santero (Ford), que llegó a la jornada como líder del campeonato, abandonó en el inicio luego de encontrarse cruzado en la pista a Facundo Chapur (Dodge), por lo que Urcera también se subió a la punta de la tabla de posiciones con 12 puntos de diferencia sobre su escolta, Esteban Gini (Toyota).

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 27 y 28 de abril en el autódromo de Toay, en La Pampa. FG/AMR