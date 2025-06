Marcelo Gallardo: de la venta de Mastantuono al debut en el Mundial de Clubes

“Llegamos bien. Me gusta cómo vi al plantel en general en estas últimas semanas. El tiempo que tuvimos para prepararnos nos hizo bien. Estamos ansiosos por jugar y demostrar. La formación la voy a definir en este último entrenamiento”, comentó Gallardo en conferencia de prensa.

“Hemos evaluado muy bien al equipo que vamos a enfrentar mañana. Es un equipo japonés muy aplicado, que intenta transiciones rápidas, de pasar de defender con mucha gente a atacar con mucha gente. Es lo que hemos observado desde el análisis. Tengo muy claro cómo jugar mañana de acuerdo a lo que queremos”, enfatizó el entrenador de 49 años.

Respecto del objetivo en el Mundial de Clubes, el técnico se mostró ambicioso: “Va a ser una experiencia para todos los equipos que estamos en el Mundial de Clubes, es la primera experiencia de poder medirte con equipos de otros continentes y eso es una prueba para todos. Los favoritos suelen ser los equipos más poderosos, los que tienen ese poderío económico y se respaldan con muy buenos jugadores. Somos un equipo que ha exportado a muchos buenos futbolistas que hoy representan a esos equipos poderosos”, analizó en primer lugar.

Y luego concluyó: “Lo que yo quiero es que intentemos jugar contra estos equipos de la forma que sentimos. De esa manera podemos conseguir victorias que nos marquen hacia dónde podemos ir. Por eso es importante ganar mañana”.

El Muñeco pondría para el debut en el Mundial de Clubes a Franco Armani en el arco; una defensa compuesta por Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz y Marcos Acuña; un mediocampo con Ignacio Fernández, Enzo Pérez y Kevin Castaño; y un tridente ofensivo integrado por Franco Mastantuono, Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

El rival en el debut es el Urawa Red Diamonds, considerado como uno de los clubes más grandes y populares de Japón. Posee una rica tradición en la J-League y el fútbol asiático. Su último título fue la AFC Champions League 2022, que lo depositó en esta edición del Mundial de Clubes.

Gallardo habló sobre la venta de Mastantuono a Real Madrid

A días de la venta de Franco Mastantuono a Real Madrid, la más importante de la historia del fútbol argentino y a la vez una baja sensible para River para el tramo final de la Copa Libertadores, Gallardo decidió no profundizar: “Lo que pasó, lo dejamos de lado. Ahora queremos disfrutar de este compromiso que tenemos”.

Sin embargo, luego le consultaron cómo hace para mantener enfocada a la joya, que viene de convertirse en el debutante más joven en la Selección. "¿Cómo lo estoy gestionando? Como hasta ahora, como un chico que tiene deseo de jugar al fútbol, muestra sus ganas de expresarse dentro de un campo de juego. No hay que desgastarse en eso. Tengo un jugador en el plantel, que si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan tan complejo. Lo problemático viene de afuera. Está bien acompañado, cómodo", contó.

Además, fue contundente cuando le preguntaron si pidió un reemplazante: “Tenemos un desafío lindo, que es el partido de mañana. Hablar de nombres ahora... No es el lugar más indicado”.