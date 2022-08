Matthäus entregó la camiseta que usó Maradona en la final del '86

El impulsor de este hecho fue el empresario argentino Marcelo Ordás, quien hace tiempo empezó con este sueño de que la camiseta del Diego pueda ser vista por todos los argentinos y futboleros del mundo. "Es una pena que no esté aquí hoy, pero Diego va a estar siempre presente en nuestros corazones", expresó Matthäus en el acto de entrega en la embajada de la República Argentina, en España.

El anfitrión fue Ricardo Alfonsín, embajador de la Argentina en dicho país. "Yo simplemente tengo que agradecer que nos hayan permitido participar de este evento y a Matthäus por haber donado desinteresadamente la camiseta de Maradona, su gesto habla de su espíritu deportivo y su amor por el fútbol. Es una gran alegría para todos poder contar con esta camiseta”, valoró.

Además, Víctor Hugo Morales, periodista argentino que narró los momentos históricos del Diego, estuvo presente y emocionó a todos.

“Como periodista tuve la fortuna de estar allí. Para Diego, México 86 fue la culminación. La palabra leyenda parece haber sido creada para un personaje: el de Diego Armando Maradona. Él pensó que quizá no podía ser feliz, pero sí nos podía hacer felices a nosotros”, aseguró.

Por su parte, Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), no pudo estar en el acto y envió un video: “Quiero agradecerte Marcelo por este enorme gesto de conseguir la armadura de Maradona que significa tanto para Argentina. Lothar, agradecerte el gesto de haber donado esta camiseta”.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona no ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol, creció una amistad entre nosotros. Era único, no cabe duda, en todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí", continuó Matthäus, quien le pidió la camiseta al Diego en el entretiempo de la final.

"Siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano ha sido una persona muy importante para mí. y ahora también en el museo", continuó el ídolo del Bayern Munich, donde jugó 12 temporadas y ganó 14 títulos.

Mientras que Ordaz, resaltó: “Hoy es un día de muchísima felicidad, alegría y agradecimiento. Las batallas por los patrimonios culturales son la épica de una sociedad que lucha por conservar su cultura, identidad valores e historia; y eso es lo que estamos haciendo acá”.

El Museo de Legends aterrizará en Madrid próximamente, en un edificio en la Puerta del Sol de 4.200 metros cuadrados y siete pisos, con una muestra de objetos expuestos de los cuatro mil que atesora el empresario argentino quien meses atrás intentó comprar otra de las camisetas emblemáticas: la que utilizó Maradona en el partido ante Inglaterra, un encuentro que pasó a la historia por la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Ahora, la de la consagración estará a la vista en un museo.