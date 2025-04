De Gianinna Maradona a Agustina Cosachov: "La ironía es que sigas ejerciendo"

“La ironía es que sigas ejerciendo. Que dolor de panza de dan”, aseguró la joven a través de una historia de Instagram en la que hizo referencia a que tanto la profesional como su abogado hablaron y manifestaron que se trató de una “conversación irónica y sarcástica con un compañero”. Cosachov explicó que fueron “sacados de contexto” y que los dichos corresponden a un diálogo privado y “claramente sarcástico” con un colega.

Gianinna Maradona Posteo Instagram.jpg El posteo que realizó Gianinna Maradona en Instagram.

“Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega”, insistió. La psiquiatra detalló que los mensajes datan de noviembre de 2020, momento en que ciertos medios insinuaron una relación sentimental con Maradona, lo que generó rumores que, según ella, resurgen y se tergiversan en la actualidad.

Verónica Ojeda, expareja de Diego Maradona, dio a conocer en las últimas horas una serie de polémicos mensajes en los cuales Cosachov admitiría que había tenido relaciones sexuales con el exfutbolista. La máma de Dieguito Fernando, el hijo menor del 10, mostró ayer una conversación entre Cosachov y el psicólogo Carlos Díaz, quien le dijo: “Te garchaste al gordo, sinvergüenza!!!!”. A lo que la mujer le respondió: “Y bueno, jaja, terapia es terapia. Cada uno con su técnica, jaja”.

Ojeda agregó que estaba al tanto de la situación en ese momento, y señaló en declaraciones al canal Todo Noticias que los dos involucrados en la conversación “decían barbaridades” sobre su persona. La denuncia de la expareja de Maradona llega en medio del juicio que se está desarrollando en los Tribunales de San Isidro por su dudosa muerte, y apuntan no solo a la psiquiatra, sino también a Leopoldo Luque, médico personal del surgido en Argentinos Juniors.

720 (3).webp Agustina Cosachov negó haber mantenido relaciones sexuales con Diego Armando Maradona, pese al chat que se filtró que indicaba lo contrario.

Horas más tarde, la psiquiatra utilizó sus redes sociales para salir al cruce de la denuncia de Ojeda y negó haber tenido una relación sentimental con Maradona, al decir que los mensajes filtrados estaban fuera de contexto y que sus respuestas eran sarcásticas.

“Frente a las versiones falsas que circulan en distintos medios, me veo obligada a expresarme públicamente. No suelo hacer declaraciones, pero en esta ocasión la gravedad de la mentira difundida, el dolor que genera en mí y en mi familia, mi imagen profesional e incluso la figura del Sr. Diego Armando Maradona me veo obligada a aclarar lo siguiente por esta vez”, arrancó la primera de las tres historias que publicó la psiquiatra en su perfil de Instagram.

El texto luego detalló: “Es absolutamente falso y profundamente injusto lo que se dice sobre una supuesta relación íntima con mi paciente. Jamás mantuve, ni mantendría, otro tipo de vínculo con un paciente que no sea estrictamente médico/paciente. Esto aplica no solo para el Sr. Maradona, sino a cada uno de mis pacientes, a quienes respeto profundamente”.

“Los chats que circulan están sacados de contexto y corresponden a un diálogo privado y claramente sarcástico con un colega”, sumó Cosachov y agregó: “Entiendo que este diálogo privado, que jamás debió hacerse público, pueda prestarse a malas interpretaciones. Pero es fundamental que se comprenda que se trató de una conversación íntima e informal con un colega”.