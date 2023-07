Mbappé y el Balón de Oro: "Jugar en el PSG no ayuda mucho para ganarlo"

"Creo que jugar en el PSG no ayuda mucho para ganarlo. Es un equipo que divide, un club que divide. Eso atrae habladurías. Pero no me importa, porque sé lo que hago y cómo lo hago", señaló Mbappé, autor de tres goles en la final del Mundial de Qatar que la Argentina le ganó a Francia por penales.

En una entrevista conjunta con los medios deportivos L'Equipe y France Football, tras ser elegido por ambos como el mejor jugador francés de la temporada, Mbappé agregó: "En Francia, la gente me vio crecer, me ve todo el tiempo, cada fin de semana con PSG. Llevo años haciendo goles, se convirtió en algo normal. Nunca me quejé de que se banalicen mis actuaciones".

De todos modos, el francés hizo autocrítica al expresar: "Yo mismo tomaba como normal lo que hacían Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Vivimos en una sociedad de consumo, en la que se dice 'eso está bien, pero volvé a hacerlo"".

Autor de 40 goles en 70 partidos con el seleccionado francés, Mbappé recalcó que es "un competidor" y que juega "para ganar". "Me da igual con quién juegue, me da igual mi camiseta, el año, nunca me conformo con ganar. Me voy de vacaciones, reseteo, recupero energías y vuelvo con el hambre que todos conocen. Siempre estoy insatisfecho, nunca estoy impresionado con lo que hago", añadió Mbappé.

PSG fichó al uruguayo Manuel Ugarte

El club francés anunció en las últimas horas la contratación del volante uruguayo, que firmó un contrato por cinco temporadas. El futbolista, de 22 años, llega procedente del Sporting de Portugal y es el tercer fichaje del club parisino, tras haber cerrado las incorporaciones del eslovaco Milan Skriniar y el español Marco Asensio.

El comunicado del PSG no detalló si ha pagado la cláusula de 60 millones de euros que tenía el equipo portugués o si se negoció alguna cantidad inferior. "Voy a darlo todo por el PSG", dijo Ugarte en su presentación.

El futbolista llegó a Portugal a comienzos de 2021 para jugar en el Famalicao, pero en agosto dio el salto a un grande de la liga lusa, el Sporting. Allí, Ugarte se asentó hasta el punto de debutar con el seleccionado uruguayo en septiembre de ese año.

En las próximas horas se espera que el PSG anuncie las contrataciones del defensor francés Lucas Hernández -procedente del Bayern Múnich- y del volante surcoreano Kang-in Lee, que llegaría del Mallorca.