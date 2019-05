Más allá de que la esposa del volante prefiere que su marido continúe en Europa o Estados Unidos (el New York City Football Club de la MLS está interesado), en la Ribera tienen un plan para destrabar la situación: Nicolás Burdisso, amigo y ex compañero de Daniele De Rossi, ya se puso en contacto con el campeón del mundo con Italia en el Mundial de Alemania 2006 para ofrecerle un contrato por sólo 6 meses y liberarlo en marzo de 2020, cuando inicia el torneo en Estados Unidos. ¿Aceptará el volante para cumplir el sueño de jugar en Boca?

De-Rossi-Roma-Boca.jpg

¿Qué le dijo Burdisso a De Rossi? "Daniele es un amigo. Este tipo de jugadores tiene las puertas abiertas. Hablé con él hace unas semanas y es un momento justo para valorar su situación. Sé que él siempre se sintió identificado con la manera de vivir el fútbol de Boca. Se verá, es una decisión que pasa por él", comentó el mánager de Boca.

Daniele De Rossi ya contó su amor por Boca y su sueño de estar en la cancha en un Superclásico. "Cuando era pequeño tenía una pasión y me gustaba muchísimo Boca Juniors. Un equipo que, cuando era chico, siempre decía que un año en Boca Juniors tenía que jugar, un Boca-River lo tengo que jugar. Era algo que pensaba como un fin para mi carrera y que no me hubiese disgustado para nada", soltó, hace un tiempo el experimentado volante. ¿Se dará?