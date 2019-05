¿Y hubo contacto? La dirigencia de Central se comunicó a China para conocer la situación contractual del Jefecito y tantear el panorama. Económicamente no es sencillo, pero en Rosario confían en que pueden seducir intentar un tirito cuando en junio se abra la posibilidad de una rescisión de contrato.

Igual, tranquilos, por ahora es solo un sondeo según cuentan en Central. "Nosotros tenemos una serie de jugadores que estamos llamando para condiciones de contrato, no hay nada más que eso. Es un jugador que lógicamente nos encanta, que nos encantaría que termine su carrera en nuestro club, al cual respetamos muchísimo por ser prácticamente de la ciudad, pero no hay absolutamente más nada. No hubo ninguna propuesta", comentó el vice Ricardo Carloni.

¿Volverá Mascherano al fútbol argentino?