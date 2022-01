"No tengo ni idea de cómo lo he hecho. No me quedan más prendas de ropa en el raquetero", dijo Medvédev ante el público presente en el Rod Laver Arena, tras cerrar una épica remontada que se prolongó por cuatro horas y 42 minutos. El ruso no pudo frenar el agresivo tenis del canadiense, que basó su juego en poderosas derechas y ajustados servicios, en los dos primeros sets que cayeron del lado de Auger-Aliassime.

El joven de 21 años desperdició una pelota de partido al resto, cuando el marcador lucía un 5-4 en el cuarto set, y acabó pagándolo después de que Medvédev blindara una infranqueable defensa que desesperó a su rival.

"Me pregunté que haría Novak Djokovic en esta ocasión cuando iba perdiendo", declaró al ser consultado por el exjugador y entrevistador Jim Courier, lo que desató un tímido abucheo de parte de los aficionados.

Con su triunfo superó los cuartos por segundo año consecutivo, y se sumó a sus compatriotas Yevgeny Kafelnikov y Marat Safin como únicos rusos en acceder a las semifinales de este Grand Slam en más de una ocasión.

Al momento de estampar su firma en el lente de la cámara de la televisión oficial, Medvédev escribió: "Not tired" ("No estoy cansado"), un mensaje -quizá irónico- para su rival.

Medvedev-Australia-2.jpg "No estoy cansado", escribió el tenista ruso luego de batallar por casi cinco horas. Captura.

El ruso y el griego Tsitsipas reeditarán el encuentro de semifinales que disputaron en el mismo escenario el año pasado y que contó con una cómoda victoria en tres sets en favor del primero, que cuenta con un historial de 6-2 a su favor.

Stefanos Tsitsipas, por su parte, se metió en semifinales del Abierto de Australia luego de vencer al italiano Janik Skinner (11) por 6-3, 6-4 y 6-2.

Vale recordar que la restante semifinal la protagonizarán el español Rafael Nadal (6) ante el italiano Mateo Berrettini (7); el ibérico derrotó en cuartos al canadiense Denis Shapovalov (14), por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3, mientras que Berrettini hizo lo propio ante el francés Gael Monfils (17) por 6-4, 6-4, 3-6, 3-6 y 6-2.