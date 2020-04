Messi desmintió que deje el Barcelona para ir al Inter

A través de una historia en su cuenta de Instagram, el capitán azulgrana y de la Selección argentina apuntó directamente contra el canal TNT Sports, que tiene los derechos de televisación de la Superliga argentina de fútbol.

"Menos mal que nadie les cree...", sentenció Messi, con una captura de un tuit de la cuenta oficial del mencionado canal, donde se daban dos informaciones sobre su persona.

En la primera, confirmaban que Messi iba a ser refuerzo del Inter de Italia una vez finalizada esta temporada junto a otro argentino: Thiago Almada.

Esta semana, el presidente honorario del Inter de Italia Massimo Moratti planteó un giro en la presunta salida del delantero argentino Lautaro Martínez al Barcelona de España al admitir que "no es imposible" un trueque con el astro rosarino Lionel Messi, con la crisis económica que vendrá luego de la pandemia del coronavirus.

"Creo que no es un sueño prohibido, en absoluto. Tal vez no lo fue antes de esta desgracia y creo que los propietarios se están esforzando para tratar de llevarlo al Inter. No sé si la situación actual puede hacer que todo cambie a mejor o a peor pero, creo que existe la posibilidad de ver cosas extrañas a final de temporada", aseguró quien fue máximo mandatario interista entre 2006 y 2013.

Pero el canal argentino fue más allá y dio por confirmado el traspaso, junto con el de Almada, una de las figuras de Vélez Sársfield. La segunda información que brindó TNT Sports fue con menos certeza y el uso del interrogante, relacionado a la liberación del futbolista brasileño Ronaldinho, encarcelado en Paraguay.

"La fianza de Ronaldinho se pagó desde una cuenta en Barcelona. ¿La habrá pagado Messi? ¿Volverán a jugar juntos?", se preguntó el canal en Twitter. "Lo que dijeron en este mismo medio sobre Newell's hace algunas semanas también era falso", remató Messi, para desmentir esas informaciones.