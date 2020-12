Miguel Angel Russo: "Me molesta no llevarme los tres puntos"

"Me molesta no llevarme los tres puntos en La Bombonera, pero son cosas que pasan. Fue un partido duro, como es todo el futbol argentino. Podríamos haberlo definido, pero el rival apostó a la pelota parada y les salió bien. No hay que dar un centímetro de ventaja en el fútbol argentino y hoy lo dimos", señaló el técnico xeneize.

Con respecto a la alineación que puso en cancha, comentó: "Confiamos en todos nuestros jugadores, y ellos tienen que aprovechar esos momentos. Hoy chicos como Zeballos y Ávila que hoy tuvieron su chance de mostrarse y cumplieron, pero tienen que seguir creciendo, son el futuro de la institución".

Finalmente se acordó de los simpatizantes de la institución que este sábado festejaron su día: "Un saludo muy grande a todos los hinchas de Boca porque ellos se lo merecen. Siempre me han tratado muy bien".