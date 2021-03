Mike Tyson anunció que sí hay pelea con Evander Holyfield

Mike Tyson, de 54 años, volvió a un cuadrilátero midiéndose a Roy Jones Jr en una pelea no oficial y sin ganador el 28 de noviembre pasado en el Stapless Center de Los Angeles.

image.png El regreso de Mike Tyson ante Roy Jones Jr

"Quiero que todo el mundo sepa que la pelea ha comenzado entre Holyfield y yo", aseguró Tyson en un IG Live Session recogido por el portal TMZ.

Tyson agregó: "Holyfield es un hombre humilde, lo sé y es un hombre de Dios, pero yo soy un hombre de Dios y voy a tener éxito el 29 de mayo".

A pesar de mostrar su intención de que se haga, Mike aclaró que todavía falta la firma y coordinar algunos asuntos mano a mano con su rival. "La pelea se va a celebrar, tenemos que cerrar algunas cosas en el contrato y estaremos Evander y yo. He aprendido mucho, no necesitamos promotores, están sobrevalorados. Le dicen al boxeador lo grande que es, y me cae bien, pero ¿qué podrías necesitar de alguien como ellos en este negocio?", explicó.

La noticia sorprendió y mucho ya que la última noticia en todos los portales de boxeo era que el entorno de Holyfield había señalado que las negociaciones se habían roto, porque Tyson quería otro acuerdo económico pese a tener garantizada una bolsa de 25 millones de dólares.

Holyfield, de 58 años y quien derrotó en sus dos combates a finales de los 90 a Tyson, quien hoy es un exitoso empresario en el rubro del cannabis medicinal, había expresado frustración por el rechazo de esta oferta.

Las dos peleas entre Tyson y Holyfield se concretaron en Las Vegas. Evander le ganó el 9 de noviembre de 1996 por nocaut técnico en 11mo. asalto y la segunda, muy controvertida, el triunfo fue por descalificación en el tercer round el 28 de junio de 1997, luego de que Tyson le mordiera una oreja.

