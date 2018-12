Y su negocio no tiene nada que ver con el boxeo o el mundo del espectáculo con el que coqueteó durante un tiempo, el ex pugilista se ha convertido en el productor legal de la "mejor marihuana".

El idilio de esta leyenda con el THC ni siquiera se restringió durante su icónica carrera. Ya en su biografía, Tyson habría revelado que subía "fumado" al ring y sorteaba el doping con un pene falso que contenía orina limpia.

Volviendo al tema en una entrevista concedida a The Patrick Show, el "Hombre más malo del planeta" relató el día en que no pudo hacer trampa. Justamente, el 20 de octubre de 2000, la fecha que marcaba su regreso tras la suspensión que recibió por morder a Evander Holyfield en 1997.

"Fumé marihuana justo antes entrar en el vestuario para pelear contra Andrew Golota. Le hizo más efecto a él", dijo de manera jocosa en referencia al KO técnico que le propició al polaco en el segundo round.

Pero las cosas no saldrían como esperaba. Los mecanismos del control antidoping ya no eran como años atrás y el pene falso no tuvo un regreso con gloria. ¿El resultado? Suspensión por noventa días, una multa de US$5000 y una donación de otros US$200.000 una entidad benéfica.

