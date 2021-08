Pedrosa se fue al suelo en la curva tres y Savadori no pudo evitar colisionar contra la moto del español, momento en el que comenzó a arder la Aprilia RS-GP y forzó la bandera roja para detener de manera inmediata la competición.

Una vez que se frenó la carrera, Salvadori tuvo que ser evacuado en camilla del interior del circuito mientras Pedrosa regresó por sus propios medios a los boxes, en donde sus mecánicos se esforzaron por preparar la segunda moto para que pudiese tomar una nueva salida, prevista a 27 vueltas en lugar de las 28 iniciales, con el mismo orden en la formación de salida.

Si bien en un comienzo Salvadori no manifestó dolores, una vez en el centro médico se conoció el resultado de los estudios a los que se sometió para comprobar que no había traumatismos en su cabeza y cuerpo. Al principio el italiano pareció tener solo un golpe en el tobillo que no le impidió obtener el visto bueno de los médicos para la reanudación, pero Aprilia prefirió frenar al piloto, quien luego recibió la noticia de la fractura del tobillo derecho.

Por este motivo, Salvadori será operado en las próximas horas y se verá obligado a estar ausente dentro de una semana en el GP de Austria, también previsto para el Red Bull Ring. Se supone que podría volver a subirse a la Aprilia en el GP de Gran Bretaña, previsto para el 29 de agosto.

La sucesión entre las curvas 2 y 3 ya fue protagonista en otro accidente el año pasado. El italiano Franco Morbidelli chocó a muy alta velocidad con el francés Johann Zarco. Sus motos, lanzadas sin pilotos, terminaron golpeando al italiano Valentino Rossi y al español Maverick Viñales.

Varios pilotos, como el británico Cal Crutchlow, sustituto en Yamaha-SRT, expresaron este fin de semana sus reservas sobre la seguridad del circuito, en especial en las curvas 2 y 3.

Una vez que se reanudó la competencia, el triunfo correspondió al español Jorge Martín (Ducati). El podio lo completaron su compatriota, Joan Mir (Suzuki) y Fabio Quartararo (Yamaha), quien continúa en la vanguardia del campeonato con 172 puntos y supera por 40 al propio Zarco (Ducati), quien este domingo resultó sexto. Tercero en la tabla está Mir, a 51 unidades.