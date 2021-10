Moyano negó conocer a la barrabrava y chicaneó con mal gusto a Patricia Bullrich

Al ser consultado sobre qué fue lo que originó el enfrentamiento de esta semana entre dos facciones de la barrabrava a metros de la sede del club que preside, Moyano declaró: "Eso habría que preguntárselo a ellos. Nosotros no tenemos ningún contacto con la barra. Conozco de nombre, ni siquiera personalmente, a 'Loquillo'", en referencia a uno de los líderes de la violenta hinchada.

"Una sola vez hablé con el anterior (Bebote Álvarez) que fue el que nos denunció cuando se hizo socio de (Mauricio) Macri y ahora aparentemente está buscando apoyar al sector opositor, que todavía no ha aparecido", añadió en el marco de una entrevista con AM 750.

"Nosotros repudiamos totalmente lo que han hecho porque es una vergüenza, es lamentable" y agregó que "nosotros no tenemos barra oficial, para nosotros están los socios de Independiente, las barras estarán afuera pero para nosotros no hay barras que valgan, y no hay nadie que nos venga a imponer nada de nada".

Sobre qué motivó este enfrentamiento que terminó con varios detenidos y destrozos, explicó que "tampoco esto es casualidad, porque todos los socios están normalizando su situación con los clubes" de cuotas atrasadas y "nosotros teníamos 15 0 20 personas por día y ese día aparecieron 150".

Según el gremialista, esto está vinculado con la "oposición que ha aparecido en los medios y que son exfuncionarios" del gobierno de Mauricio Macri.

Moyano-CAI-Copa.jpg Moyano negó tener contacto con la barrabrava e hizo una broma de mal gusto con las copas y Patricia Bullrich.

En el marco de su respuesta sobre un tema serio y complejo, Moyano optó por hacer un 'chiste' de mal gusto: "Nosotros estamos en estado de alerta en Independiente porque cuando apareció la señora Patricia Bullrich empezamos a cuidar más las copas, porque como somos el Rey de Copas y a lo mejor eso es lo que le atrae más a ella de querer estar en Independiente, como está acostumbrada a las copas... ¿No es cierto?"

Al ver que los periodistas no le festejaban su ocurrencia, el dirigente sindical que busca ser reelecto en la institución de Avellaneda profundizó: "No tienen ninguna posibilidad porque el socio de Independiente ve que cuando asumimos la conducción del club teníamos que andar esquivando los tablones porque no estaba terminada la cancha y hoy es una maravilla" para luego reconocer que "nos falta andar un poco mejor en el fútbol".

Bullrich, socia de Independiente y enfrentada a Moyano en todos los ámbitos, manifestó en alguna oportunidad su intención de participar en la política del club.