Sin embargo, fueron sus hijas Sabrina y Natacha Basile, quienes desmintió la información. "Murió por Epoc porque todo el año pasado y este el neumonologo la atendió por teléfono y la medicación que tomaba que provenía del exterior no ingresó más al país. Rectifiquen porque les voy a hacer juicio por decir mentiras. Soy la hija. Caraduras", expresó Sabrina desde su cuenta de Twitter.

Por su parte Natacha también usó la red social para denunciar: "Se hará justicia. A mi madre no la van a utilizar para su terrorismo sanitario. No fueron 100000 muertos. Son muchos más por abandono de persona, suicidios, problemas psiquiátricos, etc... Lo pagarán médicos, periodistas, gobernantes y todos los que no nos dejaron despedir".

Embed A mi madre la abandonaron como a todo el mundo el año pasado que solo atendían Covid. Además que dejaron de importar la droga alemana que ella tomaba para su enfermedad. La reemplazaron por una Nacional que agravó su cuadro. No nos dejan velarla por estos protocolos de mierda. https://t.co/GXeHrORevR — basilenatacha (@basilenatacha) July 16, 2021

La familia Basile viene golpeada desde hace un tiempo. El mes pasado, "Coco" había estado internado tras haber sufrido complicaciones en su cuadro de coronavirus y al ser paciente de riesgo por su edad, por haber tenido un ACV y por su condición de fumador crónico.

No obstante, el extécnico de la Selección Argentina fue dado de alta y días después dio una entrevista en la que le bajó el tono a su paso por la clínica y en la que remarcó que estar vacunado "me ayudó" y aseguró que prácticamente no está fumando nada.

Coco-Basile.jpg La imagen más reciente del "Coco" Basile tras estar internado y superar el Covid-19. Foto: Twitter.

La pareja se había casado en 1967, cuando Basile vestía la camiseta del histórico Racing comandado por Juan José Pizzuti, que ese mismo año conquistó la Copa Intercontinental ante el Celtic de Escocia. Además de Sabrina y Natacha, son padres también de Alfio (h).

El periodista deportivo Horacio Pagani, amigo íntimo de Basile, expresó su dolor y le demostró su compañía en este difícil momento.