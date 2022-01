Nadal, quinto en el ranking mundial de la ATP, logró meterse en esta instancia del certamen que se desarrolla en Melbourne al cabo de cuatro horas y ocho minutos de juego, en un encuentro que no le resultó para nada sencillo.

"No sé cómo he ganado, ha sido un milagro. He tenido suerte al principio del quinto set. Shapovalov tiene mucho talento, saca muy bien, en especial con el segundo saque", declaró el mallorquín en conferencia de prensa. Nadal, máximo favorito a quedarse con el torneo, explicó que sufrió un golpe de calor durante el tercer set del partido.

Nadal-Australia-2022-01.jpg Nadal ganó y es el máximo favorito a quedarse con el primer Grand Slam del año.

"Lo que he tenido ha sido un golpe de calor. Se me ha cerrado el estómago y no tenía buenas sensaciones corporales a nivel de respiración", agregó en torno a la polémico que se suscitó durante el partido y que provocó la reacción airosa de su rival, que tildó de corruptos a los árbitros, por aparentemente favorecer al español.

"Cuando me he ido, estaba un poco preocupado porque estaba un poco mal. Ha venido el doctor y me ha tomado la presión y comprobado las constantes vitales. Cuando me ha dicho que estaba bien, me he quedado más tranquilo", explicó Nadal.

"Pienso que (Shapovalov) se equivoca. Es lógico que después de un partido así uno tenga sus frustraciones. Le tengo mucho cariño y tiene un gran talento para ganar varios Grand Slam. No voy a entrar en ninguna polémica con él", añadió.

Shapovalov-Australia.jpg Shapovalov se quejó del supuesto trato preferencial que recibió Nadal en su partido de cuartos de final de l Abierto de Australia.

El tenista canadiense, en tanto, sostuvo que en este tipo de partidos "no sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro". "Lo respeto pero tiene que haber ciertos límites. No sólo juegas contra él, también compites contra el juez árbitro. Es muy duro y frustrante sobreponerte a todo esto", declaró.

"Me equivoqué al decir que son corruptos, pero me quedo con mi versión. Es injusto ver las veces que Rafa se sale con la suya en esto. Por supuesto que le digo algo al juez porque estoy listo para sacar y el reloj se acerca al final", detalló.

"Claro que recibe trato preferente, se toma mucho tiempo entre puntos y sets, por eso tardamos tanto. ¿Cómo puedes recibir atención médica e ir al baño en el mismo descanso?", agregó.

En la próxima instancia, Nadal se medirá ante el vencedor del compromiso entre el francés Gael Monfils y el italiano Matteo Berrettini.

En los restantes cotejos de cuartos de final de Australia, el italiano Jannik Sinner (10mo.) jugará ante el griego Stefanos Tsitsipas (4to), mientras que el ruso Daniil Medvedev (2do) lo hará frente al canadiense Félix Auger-Aliassime.