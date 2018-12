Nahitan Nández quiere ser el mejor pago de Boca o se va a Italia

"Vine desde Europa para hablar con Daniel Angelici. Nández me dijo enseguida después de la final que si se queda en Boca quiere ser remunerado de una mejor manera, tomar más responsabilidad deportiva y económica, que no le pesa, y que si Boca no puede, que lo sacara", aseguró el agente del uruguayo. "En este momento hay una oferta concreta del Cagliari, ellos la evaluarán y me avisarán. El presidente lo quiere llevar como sea", agregó luego.

“Vine desde Europa para hablar con Angelici. Hay una oferta concreta del Cagliari, si Nahitan se queda tiene que ser remunerado y tiene que ser el mejor pago del plantel, él tiene un compromiso muy grande con Boca y quiere revancha. Sé que hay varios equipos que quieren comprarlo ahora y dejarlo seis meses más en el club. La cláusula es muy accesible, no la vamos a ejecutar. Si hay voluntad, todo se arregla. La idea es tener una charla, que Boca se mueva y ver que quieren hacer con el jugador”, comentó Pablo Betancur, agente de Nández, en “No todo pasa” por TyC Sport.

¿Qué pasará con Nandez? ¿Boca lo convertirá en el jugador mejor pago del plantel o lo dejará ir? Veremos qué decide Angelici y qué opina Burdisso en este momento en el que el Xeneize no tiene entrenador.