NBA: Suspenden a un basquetbolista por insulto antisemita

Meyers Leonard, mientras estaba jugando al videojuego Call of Duty: Warzone, dijo una frase discriminatoria.

En la mitad de una partida online que se estaba transmitiendo vía Twitch, el basquetbolista de 29 años expresó la palabra "Kike", utilizada en inglés de manera despectiva hacia una persona de la comunidad judía.

https://api.scraperapi.com/?api_key=1e0f56943452409b556fd540b2fa059c&premium=true&url=https%3A%2F%2Fpublish.twitter.com%2Foembed%3Furl%3Dhttps%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMainTeamSports%2Fstatus%2F1369353805138178049%3Fs%3D20 Meyers Leonard says racial slurs while playing CoD pic.twitter.com/WHwUnbV0pR — Main Team (@MainTeamSports) March 9, 2021

La palabra kike es una derivación de kikel, la traducción judía de la palabra: círculo.

Así se les llamaba de forma despectiva en Ellis Island, la entrada de muchas personas en el puerto de Nueva York reconvertida en el mayor filtro de migrantes del país durante el final del siglo XIX. En el control aduanero los cristianos eran clasificados con una X y los judíos eran representados con una O, de ahí que se les conociera con el símbolo circular.

La palabra de la NBA y Miami Heat

"La NBA condena inequívocamente cualquier forma de discurso de odio", aseguró Mike Bass, portavoz de la liga, en cuanto salió a la luz el escándalo. La NBA, en colaboración con Miami Heat, está revisando el vídeo para valorar una posible sanción al jugador.

"Las palabras utilizadas por Meyers Leonard estuvieron mal y no le toleraremos un lenguaje de odio a nadie que esté asociado con nuestra franquicia", añadió Miami Heat en otro comunicado, en el mismo en el que decía que el pívot quedaba suspendido indefinidamente hasta que se decida algo más.

La disculpas de Meyers Leonard

El jugador se pronunció a través de Instagram horas después del escándalo:

"Pido perdón por los comentarios antisemitas proferidos en el directo. Pese a que no conocía lo que significaba la palabra en ese momento, mi ignorancia sobre su historia y lo ofensiva que es para la comunidad judía no es en ningún caso una excusa. Lo he hecho mal"

"Ahora ya estoy más concienciado sobre lo que es y estoy dispuesto a reunirme con gente que me ayude con este tipo de discursos para que los podamos combatir mejor. Soy consciente de mi error y creo que no es una buena representación de lo que soy".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Meyers Leonard (@meyersleonard)

Un antecedente que no lo ayudaría mucho

No es la primera vez que el jugador de Miami Heat se encuentra en el foco de la polémica ya que, durante el paso de la NBA en la burbuja de Orlando en 2020, fue uno de los jugadores que rechazó arrodillarse durante el himno, como sí lo hicieron el resto de los atletas en protesta por la violencia racial en Estados Unidos.

1615360971_748738_1615361192_noticia_normal_recorte1.jpg

En esa ocasión, el jugador sostuvo que tomó la decisión de no arrodillarse fue debido a que su hermano es un marine: "Absolutamente creo en Black Lives Matter. Apoyo el movimiento y amo y apoyo también a las fuerzas militares, a mi hermano y a la gente que ha peleado para defender los derechos que tenemos en éste país".