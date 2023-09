¡Novak Djokovic es el campeón del US Open!

El serbio de 36 años tuvo una actuación implacable y conquistó así el 24° título de Grand Slam de su carrera: es el máximo ganador de la historia del tenis masculino y alcanzó a Margaret Court.

Es el tercer GS que gana en el año, tras los triunfos en el Abierto de Australia y Roland Garros (perdió la final de Wimbledon contra Carlos Alcaraz). Y es la cuarta vez en su carrera que consigue quedarse con tres de los cuatro Abiertos del año: lo había hecho en 2011, 2015 y 2023 y es el tenista que más veces lo logró.

moinoimm.JPG La emoción de Djokovic, junto a su hija, tras ganar el US Open.

Nole tuvo un comienzo arrasador de partido, quebrando en el segundo game el saque de su rival. Esa diferencia le alcanzó para, haciendo valer su servicio, llevarse el primer parcial. En el segundo, Medvedev (número 3 del mundo) emparejó acciones y estiró el set hasta el tie break, pero en una pareja definición, el serbio se impuso por 7 a 5.

Y ya en el último, el ruso de 27 años no pudo sostener el ritmo y la solidez que sí mostró en el set anterior y un embalado Djokovic aprovechó para quebrar el servicio de su rival y sin ceder juegos con su propio saque, llegar al último game con la posibilidad de sacar para campeonato. Un drive a la red de Medvedev definió el encuentro.

Embed LO SOÑADO SE VUELVE REALIDAD.



#DJOKOVIC, EL ENCARGADO DE LLEGAR A LOS 24 GRAND SLAMS. pic.twitter.com/7PKEvMDg8L — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 10, 2023

"Esto significa mucho para mí, estoy viviendo mi sueño desde que era un niño. Este deporte le ha dado a mí y a mi familia demasiado, hemos tenido que sobrevivir a dos guerras, mis padres se sacrificaron mucho para que yo jugara y me apoyaron para practicar un deporte muy costoso. Pero yo me enamoré de este deporte y pese a todas las trabas que tuve, mi resiliencia me permitió superarlas junto a las personas que creyeron en mí", dijo Nole.

Y agregó: "Siempre quise ser el mejor campeón del mundo. Pero nunca pensé, ni en mis mejores sueños, que iba a ganar 24 títulos de Grand Slam. El año pasado me di cuenta que tenía la chance de hacer historia y trabajé para hacerlo realidad".